4DDiG Windows Boot Genius: risolvi lo schermo nero del computer

Vi è mai capitato di trovare uno schermo nero sul vostro computer durante l’avvio? 4DDiG Windows Boot Genius può aiutarci a risolvere il problema!

I problemi di avvio di Windows possono essere fonte di frustrazione per gli utenti. Ci sono diverse ragioni per cui il sistema operativo potrebbe non avviarsi correttamente. Uno dei problemi più comuni è la presenza di file di sistema danneggiati o mancanti. Questo può essere causato da un’installazione o disinstallazione incompleta di programmi, virus o errori durante l’aggiornamento del sistema.

Un altro problema comune è l’errore del boot manager, che può verificarsi quando il sistema non riesce da individuare il dispositivo di avvio. Questo può essere causato da un disco rigido difettoso o da un’impostazione errata nel BIOS.

Inoltre, un’altra causa comune di problemi di avvio è un conflitto hardware o driver. Se un dispositivo hardware o un driver non è compatibile con il sistema operativo, potrebbe causare un arresto anomalo durante il processo di avvio.

Per risolvere questi problemi, è possibile utilizzare diverse soluzioni. Windows offre degli strumenti di recupero integrati come il ripristino del sistema o la modalità provvisoria. Ma non sempre sono efficaci contro tutte le problematiche. 4DDiG Windows Boot Genius invece offre una serie di strumenti per risolvere il problema dello schermo nero del computer all’avvio.

4DDiG Windows Boot Genius: schermo nero del computer? Nessun problema!

4DDiG Windows Boot Genius non è solo un programma, ma una suite di funzionalità che copre gran parte delle problematiche che possono provocare uno schermo nero del computer all’avvio.

Vediamo una per una le funzionalità di questo software. Iniziamo con la capacità di riparare automaticamente i problemi come schermi blu o neri e arresti anomali del sistema, rendendo il processo di ripristino semplice e rapido. In questo modo si può utilizzare un computer che non si avviava correttamente, accedendo quindi al sistema operativo.

Se poi ci sono problemi di accesso, 4DDiG Windows Boot Genius può reimpostare sia la password utente che quella dell’amministratore. Questa funzione può essere estremamente utile per recuperare l’accesso a un account o a un computer se ci dimentichiamo la password.

Oltre a queste capacità, può anche recuperare i dati da dischi rigidi non avviabili – ovvero a cui non si riesce ad accedere tramite il sistema operativo installato -, offrendo un’opzione per recuperare file importanti o preziosi. Questa funzione può essere particolarmente utile in caso di malfunzionamenti del sistema o danni ai dischi rigidi. Potremo anche recuperare la product key del nostro sistema operativo se abbiamo problemi durante un aggiornamento.

Infine, offre anche funzionalità di backup, ripristino e gestione delle partizioni, permettendo di proteggere i dati e gestire lo spazio su disco in modo semplice ed immediato. Con 4DDiG Windows Boot Genius potremo quindi gestire le partizione del nostro PC e proteggendo i dati tramite backup se necessario.

Come utilizzarlo

Per utilizzare correttamente 4DDiG Windows Boot Genius in un PC con un problemi di avvio, va creata un’unità di riparazione in un disco di avvio. Dopo aver installato l’app in un PC funzionante, possiamo cliccare su “Crea disco di avvio ora” per avviare la procedura. Dovremo solo selezionare la versione del sistema operativo desiderata.

Dopo un po’ di pazienza – l’operazione può richiedere vari minuti a seconda della velocità dello vostra connessione – potrete utilizzare il disco di avvio creato su una USB esterna. Attenzione: potrebbe essere necessario entrare nel BIOS del vostro PC e cambiare l’ordine di boot. Per ulteriori informazioni, potete consultare la guida ufficiale.

Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!