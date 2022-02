Occhiali neri di Dario Argento in uscita al cinema

Occhiali neri: è questo il titolo del nuovo film del famoso regista italiano Dario Argento, in uscita al cinema per il 24 febbraio 2022

Si chiama Occhiali neri il nuovo film di Dario Argento che non vediamo l’ora di vedere. Ma, per adesso, in attesa del 24 febbraio quando potremo assistere alla proiezioni nelle sale cinematografiche, vi sveliamo alcuni dettagli.

Segna il ritorno del regista dell’horror più celebre della storia del cinema italiano. Nel cast figurano Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli, Gennaro Iaccarino e Maria Rosaria Russo.

La sinossi

Roma. L’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata d’estate. È il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, perché l’assassino non vuole rinunciare alle sue prede. Chi si salverà?

La dichiarazione di Dario Argento

Del film Occhiali neri ce ne parla direttamente il suo autore che ha curato sia la regia, che la sceneggiatura. Dario Argento così parla del suo film:

Occhiali neri è un film che ho immaginato alcuni anni fa senza poterlo realizzare, ma a cui non ho mai smesso di pensare. La difficoltà era legata al mercato che ricercava storie violente e senza senso, mentre io vivevo finalmente una fase di riconciliazione con i miei incubi e avevo deciso di spalancare la porta del terrore e oltrepassarla. Infatti Occhiali Neri rappresenta per me il punto di arrivo di un percorso inciso nel mio destino di autore suggestionato fin da bambino dai racconti di Edgar Allan Poe. Adesso che i tempi sono cambiati non voglio tradire l’essenza della storia così come lo stile che la deve interpretare. Il fulcro di tutto è l’eclissi solare che apre il film sovrapponendo la luce accecante del giorno alle ombre create per terra dalla gente che guarda. Le ombre poi, si trasformano a poco a poco quando il sole viene oscurato e dal colore giallo si passa al blu notte. È un presagio che anticipa la cecità che investirà Diana la protagonista. Occhiali neri è quello che deve essere e cioè un giallo all’italiana molto intenso, dove però è presente un elemento nuovo rispetto ai miei film precedenti, e cioè il sentimento e la tenerezza.

Non ci resta quindi che attendere il 24 febbraio per ammirare anche questo capolavoro! Vi aspettiamo al cinema!

