Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, svelato il peso su PS5!

Tramite il profilo Twitter di PlayStation Game Size sono stati ufficialmente svelati il peso e la data del preload di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Ammettiamo che la latitanza di Final Fantasy XVI ci fa un po’ male al cuore, ma è indubbio che Square Enix abbia in cantiere tantissimi titoli AAA attesi come il Natale. Se Final Fantasy VII Remake Parte II è ancora ben lontano dall’arrivare, anche considerando la recente uscita su PC della prima parte, un altro titolo appartenente al franchise della fantasia finale è in realtà molto vicino all’uscita. Stiamo parlando di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l’action soulslite pubblicato da Square Enix e sviluppato dal Team Ninja. La data d’uscita prevista è attualmente il 18 marzo prossimo e il titolo arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S. Come sempre, con l’avvicinarsi dell’uscita, l’azienda ha iniziato a svelarne alcuni particolari tecnici.

Tramite il profilo Twitter di PlayStation Game Size, infatti, sono stati annunciati ufficialmente il peso al lancio del gioco e la data d’inizio del preload. Sembra infatti che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin peserà al lancio, su PlayStation 5, 71.505 GB, escludendo la Patch del Day One che andrà ovviamente ad aumentarne le dimensioni. I pre-load verranno aperti il 13 marzo, mentre coloro che hanno preordinato il gioco potranno iniziarlo a partire dal 15 marzo, con ben tre giorni garantiti di Early Access. Vi lasciamo il Tweet con tutti i dettagli proprio qua sotto.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, come già esplicitato nelle nostre prime impressioni, ha molti elementi in comune con Nioh, specialmente sotto il fronte del gameplay. E questo non deve assolutamente sminuirlo, anzi, soprattutto considerando che il Team Ninja ha saputo aggiungere meccaniche molto interessanti. Sotto il punto di vista narrativo, invece, il producer Jin Fujiwara ha affermato che l’action RPG sarà, all’incirca, un “retelling” della storia di Final Fantasy 1.

La data l'abbiamo, il peso e l'inizio dei preload pure, siamo ufficialmente pronti a mettere mano sulla versione definitiva di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!