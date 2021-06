Tripwire Presents e Torn Banner Studios hanno annunciato che da oggi Chivalry 2 è finalmente disponibile in tutto il mondo

Chivalry 2 è uno slasher multiplayer in prima persona ispirato a epiche battaglie medievali. I giocatori affronteranno l’azione in ogni momento iconico dell’era: con spade affilate, tempeste di frecce infuocate, tentacolari assedi al castello e altro ancora. Dopo anni di sviluppo e numerosi test di gioco con la community di Chivalry, Chivalry 2 è ora finalmente disponibile con supporto Cross-Play per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Trasformatevi in un cavaliere leggendario grazie a Chivalry 2!

Migliorando l’originale Chivalry: Medieval Warfare, Chivalry 2 invita i giocatori a padroneggiare la lama con un nuovissimo e migliorato sistema di combattimento che combina colpi in tempo reale e un sistema di combo per accelerare l’azione e consentire ai giocatori di diventare un turbine d’acciaio sul campo di battaglia. Qui di seguito potrete trovare alcuni dei tanti contenuti che sono presenti in Chivalry 2:

Escape from Falmire (Nuova mappa Team Objective) Agatha lancia un assalto a sorpresa a una prigione Mason nel tentativo di salvare un eroe di guerra. Sfonda le porte della città e libera i prigionieri prima dell’ultimo assedio del castello e di un’audace missione di salvataggio per liberare il campione di Agathian.

(Nuova mappa Team Objective) The Fighting Pit (Nuova mappa Team Deathmatch/Free-for-All) Guerrieri di entrambe le fazioni combattono fino alla morte in questa arena locale piena di trappole creata per intrattenere gli ubriachi locali. Meravigliosa presentazione cinematica: Enorme miglioramento della qualità visiva, con un’atmosfera che catapulta i giocatori nei loro momenti preferiti degli epici film d’azione medievali di Hollywood.

(Nuova mappa Team Deathmatch/Free-for-All) Cross-play su tutte le piattaforme Il cross-play abbatte i confini tra PC e console, consentendo ai giocatori di affrontarsi sul campo di battaglia insieme, indipendentemente dalla piattaforma.

Location medievali uniche Ampie ambientazioni medievali che spaziano dai terreni dei tornei agli epici assedi del castello su vasta scala.

Battaglie impressionanti Vivi il caos di epici campi di battaglia medievali, lanciati in prima linea e sperimenta un vero combattimento su vasta scala che supporta fino a 64 giocatori progettati per catturare l’intensità e la portata di “La battaglia dei bastardi” da Game of Thrones.

Scegli il tuo stile di combattimento Il tuo arsenale si espande con il nuovo sistema di sottoclassi che offre più varietà che mai. Quattro classi base si espandono in varie sottoclassi con un arsenale di armi uniche ciascuna con più varianti visive e nuovi oggetti di supporto che vanno da vasi di petrolio a barricate, casse di rifornimenti e molto altro ancora.

Scatena l’inferno Conquista il campo con una varietà di macchine d’assedio pesanti tra cui baliste, catapulte, trabucchi, arieti, e altro ancora.

Costruisci il tuo eroe Diventa un eroe. Un sistema di personalizzazione dettagliato aggiunge un’enorme varietà: tipo di testa, tonalità della pelle, imperfezioni del viso, pittura del viso, soprannomi, elmi, armature, armi e altro per milioni di possibili combinazioni.

Rifiutati di morire Continua a combattere dopo aver perso un arto, essere stato atterrato, disarmato, dato alle fiamme, pieno di frecce e coperto di sangue. Le rianimazioni ti consentono di supportare i compagni di squadra e rimanere in azione fino alla fine.



Chivalry 2 è disponibile ora per PC (Epic Store), PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.