Scarlet Nexus: smentito l’arrivo del titolo su Xbox Game Pass

Il distributore Bandai Namco smentisce il recente rumor che voleva Scarlet Nexus tra i titoli disponibili nel Xbox Game Pass al day one

Con l’approssimarsi del E3 e del Summer Game Fest, due delle più importanti fiere del settore videoludico, si sono moltiplicate le indiscrezioni riguardanti i titoli in uscita più attesi. Uno di questi rumor voleva che Scarlet Nexus, RPG a tema fantascientifico in sviluppo presso la Bandai Namco, fosse destinato a rientrare nell’offerta del Xbox Game Pass. La voce è stata però prontamente smentita dalla stessa Bandai Namco.

Scarlet Nexus: ecco perché non farà parte dell’offerta del Xbox Game Pass

Per avere la conferma del fatto che Scarlet Nexus non sia, almeno per il momento, destinato ad approdare all’interno del Game Pass è sufficiente leggere la dichiarazione rilasciata da Bandai Namco alla nota rivista di settore VGC, che non lascia spazio ad alcun dubbio al riguardo. In essa, l’azienda nipponica afferma senza giri di parole che non c’è da parte loro alcuna intenzione di portare il titolo all’interno del pass. Nello stesso comunicato, Namco afferma inoltre che la data di uscita di Scarlet Nexus resta il 25 Giugno e che, a partire da quel giorno, il titolo sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Scarlet Nexus è stato annunciato nel Marzo del 2020 durante il primo Xbox Series X gameplay showcase. La trama del gioco, di cui è stato recentemente rilasciato un trailer, ha luogo in un futuro remoto e ha come protagonista un gruppo di soldati dai poteri psichici, chiamati OSF. Questi saranno chiamati a difendere l’umanità dalla minaccia degli Estranei, dei terribili mutanti mangia cervello.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutti i principali videogiochi in uscita. Se siete interessati all’acquisto di un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.