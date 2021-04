Apex Legends: ecco il trailer del nuovo personaggio Valkyrie e i dettagli sui riferimenti a Titanfall

Valkyrie è il nuovo personaggio che arriverà a breve su Apex Legends, la nuova eroina sembra legata al titolo Titanfall

Respawn Entertainment ha rilasciato un nuovo video di Stories from the Outlands per il suo sparatutto battle royale Apex Legends, finalmente, dopo molti rumor e voci di corridoio, abbiamo potuto dare uno sguardo a Valkyrie, uno nuovo personaggio che sembra essere collegato in qualche modo a Titanfall 2. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Apex Legends: ecco in che modo Valkyrie è collegata a Titanfall

Kairi Imahara, alias Valkyrie, la nuova leggenda che sta cercando di farsi strada è il nuovo personaggio di Apex Legends che è collegato a Titanfall. Il padre di Valkyrie sembra essere proprio lo stesso Viper di Titanfall 2, che ha pilotato il Northstar Titan e ha combattuto contro Jack e B.T. Guardate il video qui in basso cliccando sul player che vi proponiamo.

Sono stati anche rivelati numerosi dettagli per la Stagione 9 – Legacy, comprese le modifiche alla mappa dell’Olimpo. Sembra che si sia diffusa una “infestazione” e la città sia stata sopraffatta da radici e “crescite naturali”. Verrà inoltre introdotta una nuova arma, l’Arco di Bocek, “in grado di infliggere danni enormi a medio raggio”.

Ci sarà anche un nuovo Battle Pass con nuovi item cosmetici, Apex Pack e altro da sbloccare. La stagione 9 di Apex Legends debutterà il 4 maggio, quindi aspettatevi più gameplay che diano sfoggio delle abilità di Valkyrie altro nelle prossime settimane. Il titolo è attualmente gratuito per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch.

