Acer ENDURO Urban: i dispositivi rugged indistruttibili

Arrivano i nuovi dispositivi Acer ENDURO Urban, una serie di prodotti rugged costruiti per essere utilizzati in qualsiasi condizione operativa per lavoro o per svago

Acer annuncia i nuovi notebook ENDURO Urban N3 e tablet ENDURO Urban T1 che fanno parte della serie ENDURO, caratterizzata da dispositivi professionali rugged, estremamente resistenti e per l’utilizzo all’aperto oin condizioni ambientali difficili. I nuovi ENDURO Urban offrono un solido telaio,resistente agli urti, alle cadute, alle infiltrazioni d’acqua, alla polvere e alle temperature estreme come testimoniano le certificazioni di cui sono dotati. Un’altra caratteristica importante della serie ENDURO Urban è lo schermo FHD ad alta luminosità che consente di poter leggere i contenuti con facilità, anche all’aria aperta, senza preoccuparsi della luce esterna e senza dover ricercare zone d’ombra. I prodotti ENDURO Urban sono, quindi, i device ideali per gli utenti consumer che necessitano di un dispositivo che li possa seguire in qualsiasi loro avventura outdoor al mare o in montagna, durante le escursioni, le attività sportive o immersi nella natura-senza preoccuparsi di eventuali cadute o infiltrazioni di liquidi. Grazie all’estrema solidità i prodotti ENDURO Urban rappresentano anche la soluzione perfetta per l’utilizzo in ambito famigliare, per lo studio, per il divertimento o per attività outdoor, in quanto sono in grado di sopportare qualsiasi situazione frenetica tipica della vita dei ragazzi.

Acer ENDURO Urban N3

Il nuovoAcer ENDURO Urban N3 è un notebook da 14” progettato per affrontare i rigori della vita frenetica di tutti i giorni, soprattutto in contesti difficili.Il deviceha le giuste dimensioni per essere facilmente utilizzato in viaggio, pesa solo 1,85 kg ed è spesso 21,95 mm; risulta, quindi,perfetto perl’utilizzo outdoor, fuori dal consueto ambiente lavorativo o domestico.

Il laptop è testato per soddisfare la certificazione standard militare MIL-STDH 810H1, e quella IP53, che offrono la resistenza necessaria per sopportare cadute e temperature rigide o infiltrazioni di polvere e acqua. Inoltre, sul notebook sono presenti dei paracolpi in grado di assorbire gli urti su ogni angolo; le porte di connessione, gli speaker e i tasti sono impermeabili, mentre l’esclusiva Acer Aquafan, una ventola idrorepellente che opera in coppia ad un esclusivo sistema di drenaggio, espelle tutta l’acqua che potrebbe penetrare nel device. Acer ENDURO Urban N3 è molto resistente ed estremamente performante. La scocca cela un processore fino a Intel Core i7 di undicesima generazione per affrontare tranquillamente le avventure quotidiane, affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce MX330, fino a un SSD da 1 TB e fino a 32 GB di memoria RAM DDR4.

É dotato di una porta USB di tipo C con funzioni complete, di uno slot per schede SD, di una porta Thunderbolt4 e di un veloce Wi-Fi 6, che permettono agli utenti qualsiasi tipo di connessione ovunque sia necessario. La batteria a lunga durata consente di lavorare fino a 13 ore, senza ricarica, sul pannello IPS Full HD7con 450 nit di luminosità, per poter vedere tutti i contenuti anche alla luce del sole.

Acer ENDURO Urban T1

Il nuovo tablet ENDURO Urban T1 è flessibile e risponde perfettamente alle esigenze dei genitori che vogliono condividere in casa o all’aria aperta contenuti di studio o di divertimento con i propri figli utilizzando un tablet da 10”, resistente, leggero (solo 595 gr.) e sottile (solo 9.8 mm). Acer ENDURO Urban T1 è complaint con lo standard MIL-STD 810H1, e certificato IP53 per la resistenza a polvere e acqua: è in grado di sostenere tranquillamente tutte le avversità quotidiane e l’utilizzo maldestro da parte di bambini. Acer ENDURO Urban T1 è il dispositivo perfetto per ogni avventura grazie alla scocca realizzata con materiali antiurto, dotata di angoli e paraurti rinforzati; ildesign è impermeabile per proteggere speaker, tasti e porte di connessione. Grazie alla risoluzione Full HD e alla luminosità di oltre 450 nit, lo schermo touchscreen con multitouch fino a 10 pressioni contemporanee-permette di godere qualsiasi contenuto multimediale in tutta tranquillità. Il display ha un trattamento Antimicrobial Corning Gorilla Glass, che presenta un componente in argento ionico per proteggere e mantenere pulito lo schermo. Presenti, inoltre, il Wi-Fi dual band, una fotocamera frontale da 2 MP e una posteriore da 5 MP per eventuali necessità didattiche all’aperto. Grazie alla durata della batteria fino a 8 ore, al sistema operativo Android 10 (Go edition) e al processore quad-core, Acer ENDURO Urban T1 è il compagno ideale per affrontare ogni rigore della vita quotidiana e dello studio in mobilità.

Prezzi e disponibilità

Acer Enduro Urban N3 (EUN314-51W) sarà disponibile in Italia dal mese di giugno con prezzi a partire da 999 €. Acer Enduro Urban T1 (EUT110) sarà disponibile in Italiadal mese di giugno con prezzi a partire da 269 €.