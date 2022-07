Apex Legends: in arrivo un nuovo sparatutto single-player da Respawn

Respawn Entertainment cerca personale per una nuova grande avventura single-player ambientata nello stesso universo di Apex Legends

Lo studio dietro Jedi: Fallen Order e Titanfall, ovvero Respawn Entertainment, è a caccia di teste per dare vita a uno sparatutto in single-player ambientato nello stesso mondo di Apex Legends. A rivelarlo sono appunto le offerte di lavoro, che alludono a un vero e proprio “progetto di incubazione” per uno sparatutto da vivere in solitaria. Il gioco viene descritto apertamente come “un’avventura tutta nuova in giocatore singolo”. Un’altra offerta per lo stesso posto di lavoro allude a “un parco giochi da sogno per gli sviluppatori, con una libertà creativa resa possibile dall’universo unico in cui [il gioco] è ambientato”.

La dolce ironia di un Apex Legends in single-player da Respawn

Non si sa se il progetto di Apex Legends ha a che fare con quello a cui Respawn ha ufficialmente alluso l’anno scorso. Stando ad un recente reportage di GamesBeat, il gioco sfrutta “la stessa mobilità e il medesimo stile” di Titanfall, senza però esserne un sequel. Le offerte di lavoro sono state egualmente allusive (in merito alla libertà creativa) anche con il sopracitato reportage. Non che tutto sia rose e fiori: il direttore creativo del progetto, Mohammad Alavi, ha lasciato il team di sviluppo in toto lo scorso gennaio. Nel frattempo, Electronic Arts ha giocato col fuoco su Twitter, denigrando tra il serio e il faceto proprio le esperienze in giocatore singolo.

Roast well deserved. We’ll take this L cause playing single player games actually makes them an 11. https://t.co/PNg4FKOgfB — Electronic Arts (@EA) July 1, 2022

Per ulteriore ironia, EA ha anche annunciato che lo studio sta lavorando a tre progetti separati a tema Star Wars, dei quali almeno uno è proprio un titolo in single player. Uno sarà un seguito di Fallen Order, un altro sarà uno sparatutto capitanato dal co-creatore di Medal of Honor, Peter Hirschmann. Il terzo progetto è invece un titolo strategico sviluppato in collaborazione con il neonato Bit Reactor. Trattasi di un team di sviluppo fondato da veterani di Firaxis Games, che come tali hanno messo mano ad XCOM e Civilization. Insomma, il giocatore singolo come esperienza non è morto come supporrebbero i social media manager di EA.

