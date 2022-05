Star Wars Jedi Survivor: in arrivo a primavera 2023?

Il sequel spirituale di Fallen Order, a quanto pare sarà battezzato Star Wars Jedi: Survivor, sembra diventare una certezza ogni giorno che passa stando a quanto riportato da Jeff Grubb di VentureBeat. Potrebbe dunque uscire nel 2023? Andiamo a capire un po’ meglio la situazione assieme!

Mancano ancora un paio di settimane alla Star Wars Celebration, dal 26 al 29 maggio, ma le notizie ed i rumor riguardanti Jed Survivor non accennano a placarsi. Anzi, tale “vetrina” sarebbe il trampolino di lancio ideale per questo titolo.

In un recente scambio di tweet, che vi riportiamo qui sotto, Jeff Grubb ha infatti dichiarato che il titolo potrebbe uscire a febbraio oppure a marzo del 2023. Questo sequel, inoltre, sarà disponibile sia su PC che sulle console di ultima generazione.

Thinking logically, it can’t be Gotham knights BECAUSE WB has it good with PlayStation with Hogwarts. So my guess has to be that they’re working with EA or Ubisoft to bring a big one. My guess would be Jedi Survivor or Madden (maybe College Football but I don’t think it’s ready).

