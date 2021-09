Animal Crossing New Horizons: arriva l’autunno con il nuovo aggiornamento!

L’ultimo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons ha introdotto nel gioco la stagione autunnale, ecco tutte le novità

Animal Crossing: New Horizons si sta preparando per l’autunno mentre Nintendo introduce un altro oggetto stagionale a tempo limitato, il tutto nel nuovo aggiornamento del popolarissimo titolo. La notizia è stata appena rivelata dall’account Twitter ufficiale di Animal Crossing UK. I giocatori potranno ora ritirare un Cesto della vendemmia da Nook Shopping. Il cestino appare come un capo d’abbigliamento e non ha alcun uso pratico, tuttavia, costa solo 800 campane. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Animal Crossing New Horizons: l’autunno è già arrivato nel gioco, ma l’aggiornamento non è certo dei più corposi

Il nuovo Cesto della vendemmia è disponibile con il nuovo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons. L’oggetto in questione sarà disponibile solo dal 1 al 30 settembre 2021. Nintendo ha costantemente aggiunto oggetti a tempo limitato nel gioco sin dalla sua uscita (un cavallo cetriolo e una mucca melanzana, un cavalcabile elastico in stile rodeo, oggetti Cowherd e Weaver Girl Day, solo per menzionarne alcuni). Tuttavia, come lecito aspettarsi, molti giocatori sono rimasti delusi da queste aggiunte sperando invece in un aggiornamento più corposo del gioco.

Questo non vuol dire che Nintendo abbia completamente trascurato del tutto la simulazione di vita reale dell’isola, il colosso nipponico ha infatti recentemente promesso che Animal Crossing: New Horizons otterrà “più contenuti gratuiti” entro la fine dell’anno. Se questo significa più animali vegetali o una sorta di espansione dell’isola deve ancora essere rivelato, tuttavia, incrociamo le dita per l’aggiunta presto dell’NPC preferito dai fan, Brewster.

Se avete avuto la vostra giusta dose di Animal Crossing: New Horizons, saprete già cosa aspettarvi dall’autunno, tuttavia, se sei nuovi ecco cosa devi aspettarti. Non solo le isole di tutti (nell’emisfero settentrionale) riceveranno un restyling autunnale che aggiungerà alberi arancioni e rossi, ghiande, funghi e altro, ma avrai anche eventi come Animal Crossing: New Horizons Turkey Day e Halloween per divertirvi ovunque durante la stagione in questione.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito al gioco pluripremiato della casa di Kyoto (qui potete trovare la nostra recensione, qualora foste ancora indecisi se dargli una chance).