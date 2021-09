Vivo Test Smartphone: i test per smartphone durevoli

Vivo realizza smartphone d’alta gamma ma prima devono superare i relativi test di verifica. Quest’oggi vediamo quali test vengono eseguiti

Vivo ha un’ambizione: perseguire l’eccellenza e continuare a stupire realizzando smartphone capaci di affrontare le sfide di ogni giorno e rendere la vita dei propri utenti più sicura, appassionante e divertente.

Per questo motivo è stato adottato un approccio senza compromessi per caratteristiche e test di prodotto. La qualità non si riscontra soltanto nei dettagli visibili a colpo d’occhio, ma è parte del processo di ideazione e progettazione di ogni dispositivo: straordinaria cura del design e di ogni singolo componente, test dinamici svolti in tutte le fasi di sviluppo per rendere gli smartphone vivo compagni di viaggio robusti e affidabili in qualsiasi situazione.

Vivo Test Smartphone: test di resistenza e durabilità

Vivo sottopone tutti i nuovi modelli di smartphone a test di caduta estensivi — lasciando cadere gli smartphone più di cento volte su una superficie solida da oltre un metro di altezza e almeno 26 angolazioni diverse .

— lasciando gli più di su una superficie solida da un e almeno . I dispositivi vengono pressati più di 1000 volte da macchine speciali per replicare le sollecitazioni avvertite nella tasca posteriore dei jeans di un adulto.

vengono da macchine speciali per replicare le nella dei jeans di un adulto. Un potente test di torsione vede il telefono agganciato dal lato superiore e inferiore e torto fino a 500 volte con una forza di circa 2 N.m di coppia.

vede il telefono dal lato e e torto fino a con una forza di circa 2 N.m di coppia. Gli impatti vengono simulati anche attraverso test di pressione su un singolo punto utilizzando presse robotiche che impongono decine di chili di forza su piccole aree o con cuscinetti a sfera in acciaio fatti cadere ripetutamente sulla superficie del telefono.

vengono simulati anche attraverso utilizzando presse robotiche che impongono su o con a sfera in fatti sulla superficie del telefono. E che dire di un giro spericolato in mountain bike? I test di scuotimento assicurano che gli smartphone vivo riescano ad offrire prestazioni stabili e affidabili nelle condizioni più incredibili.

Replicare l’uso quotidiano

Più e più volte, i test robotici dedicati simulano le sfide della vita di ogni giorno:

L’ interruttore di accensione viene premuto oltre 1.500.000 volte

di viene premuto Il pulsante del volume oltre 70.000 volte

del oltre Il sensore per le impronte digitali viene pressato 500.000 volte

per le viene pressato Un cavo viene inserito e disinserito circa 10.000 volte

Anche l’atto casuale di gettare il telefono sul letto o sul divano viene simulato attraverso più di 40.000 test di lancio.

La qualità non è soltanto resistenza fisica

Ad oggi gli smartphone non devono soltanto essere fisicamente affidabili e robusti, ma offrire componenti software sicuri e innovativi. Ogni nuovo modello è sottoposto ai test dell’antenna RF per garantire la qualità del segnale, test della fotocamera, gaming e test per assicurare prestazioni lunghe e stabili.

Vivo Test Smartphone: docce, saune, acqua salata e temperature estreme

I dispositivi vengono inoltre sottoposti a un regime fisico di prova veramente brutale: spruzzati per ore con acqua salata, trascorrono quasi un giorno in un ambiente simile alla sauna e portati a temperature estreme come -40ºC e 75ºC.

Cosa ne pensate dei test effettuati da Vivo sui smartphone? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.