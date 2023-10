Alan Wake 2: nessuna modalità performance su Xbox Series S

Il giornalista si sveglia, ma non su Xbox Series S: la “sorella minore” di Microsoft non godrà delle migliori prestazioni con Alan Wake 2

Se è vero che abbiamo aperto la giornata con una buona notizia per l’hype sul fronte PS5, sui lidi di Xbox Series S (sì, la S nello specifico) con Alan Wake 2 c’è un po’ meno di cui gioire. Il team di sviluppo Remedy Entertainment ha recentemente confermato che il suo survival horror avrà come opzione la modalità performance, elevando il framerate oltre i 30fps di default su PS5 ed Xbox Series X. Appunto: X. La mancata menzione della controparte digital-only ha causato una collettiva alzata di sopracciglio, su cui Game Informer ha fatto luce. Remedy ha ammesso ciò che in molti temevano: sebbene le specifiche tecniche sulle differenti prestazioni in base ai diversi hardware ancora manchino, ora sappiamo che sulla “Xbox piccola” non vedremo i tanto agognati sessanta frame.

Update: Remedy Entertainment has confirmed that the Performance Mode coming to Alan Wake 2 on PS5 and Xbox Series X is not coming to Xbox Series S. https://t.co/tWO2J1XTr1 pic.twitter.com/9rtHJokqqy — Game Informer (@gameinformer) October 2, 2023

Trenta in un secondo, su Xbox Series S non abbondo: l’ammissione di colpa per Alan Wake 2

Come vedete qui sopra, la testata estera ha confermato che Alan Wake 2 non permetterà di dare priorità al framerate sulla console Microsoft senza vano disco. Non sarebbe nemmeno la prima volta in cui Remedy Entertainment si ritrova ai ferri corti col formato che le calza maggiormente stretto. Già nel 2021, poco dopo il lancio della versione aggiornata di Control, lo studio ha parlato senza mezzi termini delle sfide comportate dall’ottimizzazione su Xbox Series S. Per quanto Remedy non sembri mirare all’eccellenza su questa specifica incarnazione della croce di giada, il gioco è previsto il 27 ottobre su PS5, Xbox Series X/S, e PC.

Ora sta a voi dirci la vostra: su quale piattaforma contate di giocare? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.