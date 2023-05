Alan Wake II: data di uscita confermata dal doppiatore del protagonista

Matthew Porretta, doppiatore storico dell’eponimo scrittore, rompe il silenzio stampa sulla data di uscita: si sa quando esce Alan Wake II?

Ora che ne abbiamo finalmente recensito un altro, possiamo portare i riflettori su uno dei titoli più attesi dell’anno: Alan Wake II, la cui data di uscita potrebbe essere stata rivelata da un doppiatore. O meglio, l’articolo indeterminativo forse è fuori posto. Si tratta infatti della voce del protagonista storico della saga, Matthew Porretta. Dopo aver prestato le sue talentuose corde vocali all’eponimo autore di libri, infatti, il figlio d’arte (che proviene da una famiglia di cantanti del Connecticut, nel caso) si è inavvertitamente sbottonato su quale sia la pagina del calendario dove segnare il fatidico day one.

L’attesa per Alan Wake II è quasi finita, un doppiatore si fa sfuggir la data d’uscita

In una puntata del podcast Monsters, Madness and Magic (“Mostri, follia e magia” per lo zoccolo duro della lingua nostrana, nel caso si riveli vitale la nostra traduzione) il doppiatore Porretta ha svelato quale sarebbe il mese interessato per la data di uscita di Alan Wake II. Nel caso l’alone di mistero sia eccessivo, diamo un taglio alla suspense: si tratterebbe, condizionale purtroppo di rigore, di ottobre. In autunno, dunque, potremmo aspettarci l’attesissimo secondo capitolo della serie su PS5, Xbox Series X (ed S) e PC (via Epic Games Store). Lasciamo gli anglofoni tra voi al podcast.

Per amor di brevità, riportiamo qui sotto una traduzione dello scambio di battute.

“Uno dei miei giochi preferiti di sempre è Alan Wake. Quindi, in merito al tuo lavoro di doppiaggio, è qualcosa che ti è capitato naturalmente di fare o è un impiego che hai cercato attivamente?” “Ci ho lavorato—dovrebbe uscire a ottobre. Ci stiamo lavorando ora. In realtà, ero in Finlandia giusto settimana scorsa. Ed è lì che l’azienda – Remedy – si trova. Gente fantastica.”

L’annuncio risale al dicembre di due anni fa, ai Game Awards. Il periodo di uscita ufficialmente confermato si limita all’anno corrente, il 2023.

