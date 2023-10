Marvel’s Spider-Man 2: nuovo bundle annunciato per PS5

Altro che fortuna dei Parker: abbiamo un nuovo bundle con cui far convolare a nozze PS5 e Marvel’s Spider-Man 2 a tre settimane dal day one

Dopo il bundle in edizione limitata, si è aperta di nuovo una finestra per i fan in attesa di Marvel’s Spider-Man 2 sprovvisti di PS5. Se dunque rientrate anche voi in questa categoria, avrete ben presto l’opzione di rifarvi ed entrare nella next-gen targata Sony. Quest’ultima ha annunciato un’altra offerta per unire la console, in edizione standard, al gioco in versione scaricabile. La sola differenza (essendo anche presente il controller DualSense, ormai emblematico dell’unicità della piattaforma) risiede nel design dell’hardware, non trattandosi della variante in edizione limitata. Vi lasciamo, fintantoché il social rimane accessibile, al tweet dell’account ufficiale di PlayStation Italia.

Il nuovo bundle PlayStation 5 con Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/zX4E9M6E7B — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 2, 2023

Cosa (non) sappiamo del nuovo bundle di PS5 e Marvel’s Spider-Man 2

Prima che pianifichiate alcunché, nel post qui sopra potreste aver notato che Sony ha preferito glissare su quale fosse il prezzo del nuovo bundle di PS5. Tuttavia, andando per ipotesi, possiamo rifarci alle offerte precedenti, per le quali solitamente il colosso azzurro ha semplicemente unito il costo della piattaforma a quello del gioco. Il quale, a tal proposito, sfiderà l’altro eroe in rosso a singolar tenzone il 20 ottobre, stesso giorno del bundle. E noi, dal canto nostro, possiamo già darvi una conferma: saremo pronti ad attendere Testa di Tela al varco con una tempestiva recensione. Ci si vede al day one!

Ora sta a voi dirci la vostra: coglierete l’occasione al volo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.