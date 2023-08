A scuola di game design: parte 1, Shigeru Miyamoto

Dedichiamo il mese di agosto alle più grandi leggende del game design: il primo appuntamento è nientemeno che con il mitico Shigeru Miyamoto

Così come fanno gli youtuber più navigati, anche nel nostro caso ci siamo concessi di preparare qualche contenuto in anticipo per il mese di agosto: da qui l’idea di dedicare due appuntamenti a settimana ai più grandi maestri orientali di game design, partendo da Shigeru Miyamoto. Cosa dire sul papà di Super Mario, di The Legend of Zelda, della saga di Pikmin e di tante altre IP di Nintendo, che non sia già stato detto? In realtà questo articolo (dal soggetto imprescindibile) farà da apripista ad altri speciali con figure meno “scontate”, ma l’idea alla base di questa rubrica è quella di restare a cavallo tra la pura documentazione biografica e l’analisi di game design che ne deriva. Perché chi, meglio di Miyamoto, esemplifica la capacità di riversare sé stessi nelle proprie opere?

Gioventù in pillole | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

Come tutti i grandi maestri di game design, Shigeru Miyamoto precede l’industria videoludica in quanto uno dei suoi principali pionieri. Nato il 16 novembre 1952 da una famiglia di ceto medio, il giovane Shigeru impara l’inglese dal padre. Nella natia Sonobe, oggi frazione di Nantan vicino a Kyoto, ha sviluppato da subito un senso di avventura: l’esplorazione dell’ambiente rurale, quando ancora era ragazzino, è stata la base per il primo The Legend of Zelda. Dopo il diploma al college artistico di Kanazawa, Miyamoto sogna la carriera da mangaka. Poi, il successo di Space Invaders nel 1978 cambia tutto: un amore a prima vista, sebbene negli anni settanta la Grande N si occupava solo di giocattoli. Fortuna che il padre, grazie a un amico in comune, gli ha fornito un colloquio con Hiroshi Yamauchi!

L’arte che imita l’arte | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

La passione per il disegno (evidente anche nell’autografo di Miyamoto, in cui le cui ultime tre lettere prendono la forma di due occhi socchiusi con un naso lungo in mezzo) è stata sfruttata per i disegni sul cabinato di Sheriff. Poi, nel 1980, la svolta: la conversione dell’hardware inutilizzato per Radar Scope, con Gunpei Yokoi a supervisionare il tutto, in un progetto originale. I diritti per Braccio di Ferro, però, non erano qualcosa che King Features Syndicate avrebbe dato a cuor leggero: motivo per il quale il triangolo amoroso avrebbe visto Monkey Kong, poi storpiato in Donkey (asino), la donzella da salvare Lady (poi Pauline) e Jumpman, l’eroe (poi divenuto Mario). Il resto è storia.

Approccio bucolico | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

Oggigiorno ricordiamo l’input di Miyamoto come una fonte di diktat per tanti giochi, come i visori di Metroid Prime (“E se Samus vedesse il mondo come un insetto?”) o il soffio di Donkey Kong in Country Returns e Country Tropical Freeze. Difatti è facile dimenticare quanto le esperienze del game designer da ragazzino plasmino tuttora la sua filosofia nella progettazione di un videogioco. Certo, con i vari gimmick delle console da Wii e 3DS in poi il porting dei vari titoli da un hardware all’altro diventa sempre più un incubo. Però non dobbiamo dimenticare l’ingenuità bucolica di chi, per fare un esempio, nel rammentare l’incubo di dover fare una certa strada per rincasare da scuola, incorrendo nelle ire di un cane legato con una catena quanto basta da non mordergli il volto se ne è venuto fuori anni dopo con il Categnaccio.

Passione & passioni | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

A pensarci, l’inventiva con cui questo game designer si è messo a nudo nelle sue opere ha davvero dell’inverosimile. Da novello Adriano Celentano d’oriente, Miyamoto ha preso la sua nostalgia verso la vita di campagna per raccontarsi a più riprese. Il suo amore per gli animali, per fare un paio di esempi, ci ha donato Nintendogs e, più di recente, Occin in Pikmin 4. Quest’ultima saga, poi, è nata semplicemente dall’hobby del giardinaggio: osservare gli esseri tra le foglie, con le lenti della fantasia, si è evoluto in un microcosmo tanto consono ai canoni videoludici quanto adatto all’altro amore del buon Shigeru. L’animazione lo ha da sempre affascinato, e dopo il successo riscosso dai suoi cortometraggi dedicati ai Pikmin su 3DS, era impossibile che la cosa non gli mettesse gola.

Baffi sul grande schermo | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

A cosa deve il fu Jumpman i suoi mustacchi a manubrio? Osservando le illustrazioni da manifesto circense sul cabinato da Donkey Kong, ci sovviene un “venghino, venghino” con cui i giostrai si prodigano per mostrarci il classico uomo più forte del mondo. In realtà, le esigenze hardware resero al tempo impraticabile una bocca, più facile da oscurare con un po’ di peluria. Eppure viene impossibile immaginare Mario senza i suoi (ormai meno pacchiani) baffi, al punto tale che tra i due fratelli è stato quello in rosso a farseli crescere per il film del 1993: il compianto Bob Hoskins fece del suo meglio, per salvare un progetto verso il quale quasi nessuno, nemmeno Nintendo stessa, provava qualcosa. Miyamoto, ironicamente, apprezza il pragmatismo del lungometraggio: strano, dunque, vedere oggi al cinema un’opera molto più fedele ai giochi, su sua stessa richiesta.

Kyokan | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

Ai veneti in ascolto: no, non è un’imprecazione, bensì un concetto tipicamente nipponico di empatia a cui Miyamoto ambisce nella creazione di ogni gioco. Ergersi a equivalente del “campione di pubblico” ormai indispensabile nel settore dell’intrattenimento è un azzardo, ma Nintendo raramente perde questo genere di scommessa quando è Shigeru a farla per lei. Ipse dixit: lui stesso ha dichiarato nel 1992 che non è la storia a fare il gioco, quanto il divertimento. Non a caso, fatta eccezione per Dragon Quest, Final Fantasy e MOTHER, Miyamoto tende a non digerire i giochi di ruolo. Nel mondo moderno, tra microtransazioni e teraflop, il kyokan è forse un concetto antiquato. Ma citando Phil Coulson in The Avengers, alla gente serve ancora qualcosa di “antiquato”.

“Il X di Y” | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

Miyamoto è stato chiamato in tanti modi. Per il Time, lui è “lo Spielberg dei videogiochi” (ironia vuole che i due si siano incontrati, qui sotto). Noi, dal canto nostro, alzeremmo volentieri il tiro definendolo il Walter Elias Disney videoludico. Certo, non letteralmente: il sodalizio multimediale è con Universal, ma quando un game designer intende applicare la propria filosofia del kyokan alla progettazione di un parco divertimenti come il Super Nintendo World, per tradurre in scala 1:1 le sensazioni di un buon Mario, i termini di paragone sono quelli. Per quanto altisonanti siano. Anche a Disney diedero del folle, quando nel 1937 volle fare di Biancaneve un intero lungometraggio animato; allo stesso modo, la Grande N non dava segni di lucidità, anche camuffando R.O.B. in un bundle per il NES dopo il crollo dell’industria nel 1983. E sappiamo tutti come andò a finire…

Hobby & Work | A scuola di game design con Shigeru Miyamoto

Sul posto di lavoro ci viene chiesto di definire la nostra personalità con un hobby, e contrariamente ad altri game designer (come Masahiro Sakurai, di cui a sorpresa di nessuno parleremo più avanti nel mese) i videogiochi non rientrano tra le passioni di Miyamoto. Piuttosto, Shigeru preferisce di gran lunga passare il tempo libero come appassionato degli strumenti a corda. Ama particolarmente la chitarra, il mandolino e il banjo. Pertanto non c’è da stupirsi se ha un debole per la musica bluegrass. È stata la moglie ad introdurlo al giardinaggio, mentre il suo cane da pastore scozzese di razza Shetland lo ha ispirato a creare Nintendogs. Tra i suoi interessi c’è anche il feng shui. Una figura poliedrica, insomma, a dimostrazione della vastità culturale che grazie al kyokan ha inserito nelle sue creazioni. Tutti titoli sviluppati da giocatore, anziché da tecnico.

“I videogiochi fanno male? Dicevano lo stesso del rock and roll!”

Di aforismi entrati nella storia del game design Shigeru Miyamoto ne ha parecchi, ma abbiamo voluto titolare la nostra conclusione con questo. Nonostante il successo del film di Mario prometta già da ora di sdoganare ulteriormente i videogiochi così come i Marvel Studios (e la trilogia di Nolan prima di loro) fecero con il fumetto, in Italia la videoludofobia ha ancora i suoi accaniti sostenitori. La situazione sembra virare verso un benvenuto cambiamento con l’intenzione di nobilitare gioco e giocatore in terra nostrana direttamente a partire dal Parlamento stesso, ma sarà già un doveroso primo passo in una direzione che avremmo dovuto prendere da anni. Basterebbero i tre passati dal 2019, quando Miyamoto è stato il bunka kōrōsha (“Persona di merito culturale”) in Giappone, ma ne sono trascorsi ben diciassette dall’ingresso come Cavaliere all’Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia, in quel lontano 2006.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi chi sarà il secondo protagonista, nascosto in quella scatola dove si trova? Lo saprete dopodomani.