Costruire la propria base è solitamente una delle prime attività in cui i nuovi giocatori di Palworld si cimentano. Tuttavia trovare una posizione adatta dove costruire all’inizio del gioco non è affatto facile e spesso i novizi tendono a ripiegare su un qualsiasi appezzamento di terra.

Col tempo avere tutte le vostre strutture in una posizione non ottimale può risultare fastidioso e molti giocatori finiscono col pensare di trasferirsi. Fortunatamente spostare la propria base in Palworld non è un procedimento troppo complicato e in questa guida vi spigheremo come fare in modo facile e veloce.

Rapido ma fastidioso | Palworld: come spostare la base

Come vi abbiamo accennato nel precedente paragrafo, spostare la vostra base di Palworld non è difficile, ma purtroppo è molto fastidioso. Al momento infatti il survival di Pocketpair non presenta una vera e propria funzione per cambiare la posizione della base e di conseguenza sarete costretti a smantellare e ricostruire tutto.

Per smantellare la vostra base, per prima cosa vi consigliamo di distruggere la Palbox. In questo modo tutti i vostri Pal attualmente al lavoro torneranno nella scatola e in più la maggior parte delle strutture si smonteranno automaticamente. Ovviamente smantellare la Palbox e tutte le altre strutture vi permetterà anche di recuperare tutti i materiali necessari per crearle, quindi non correte il rischio di perdere risorse durante il processo di spostamento.

Una volta smontate tutte le strutture della vostra attuale base non vi resta altro da fare che recarvi nel punto in cui volete far sorgere quella nuova. Una volta sul posto vi basterà piazzare la Palbox e iniziare a ricostruire tutto dove preferite.

Sedi multiple | Palworld: come spostare la base

Se siete affezionati alla vostra vecchia base e non volete smantellarla ma allo stesso tempo vorreste cambiare location, allora potete creare una seconda base completamente nuova. In Palworld infatti è possibile avere fino a 3 basi in contemporanea, ma prima di poterle costruire è necessario rispettare dei requisiti. Per creare una seconda base infatti sarà prima necessario far raggiungere alla prima il livello 10. Se invece avete già 2 accampamenti e volete crearne un terzo, sarà necessario che almeno uno dei due già costruiti sia almeno al livello 15.

Una volta raggiunto il livello richiesto, non dovrete fare altro che recarvi nel punto in cui volete costruire la base e piazzare una nuova Palbox. Avere basi multiple offre tanti vantaggi e vi permetterà di spostarvi nel mondo di gioco in maniera molto più efficace.

Qui si conclude la nostra guida su come spostare la base in Palworld. Adesso che vi siete posizionati in un luogo più vantaggioso non vi resta altro da fare che iniziare a costruire l'accampamento dei vostri sogni.

