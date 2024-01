Palworld: come iniziare, trucchi e consigli

Abbiamo i trucchi che fanno al caso vostro, se volete iniziare col piede giusto nel mondo di Palworld: ecco come giostrarvi i Pokémon armati

Se state pensando di unirvi agli oltre quattro milioni di giocatori di Palworld e volete sapere come iniziare bene, abbiamo trucchi e consigli in quantità per voi. Specialmente per gli utenti Steam in ascolto, le meccaniche di sopravvivenza e crafting potrebbero non esservi nuove, ma (sempre se siete utenti legati unicamente al PC) il fatto che sia tutto legato a mostri da catturare e collezionare può essere un concetto a voi alieno. Siete nelle mani giuste. Come satira dei giochi di ruolo in cui li si deve “acchiappare tutti”, il titolo cela molta profondità per le altre due branche videoludiche che Pokémon tende a non implementare nel suo gameplay. Che vogliate improvvisarvi schiavisti o provetti emuli di Mr. Fuji (sì, di tanto in tanto citeremo Pokémon, ndr), ecco cosa serve sapere nelle prime 15 ore di gioco.

Adattare compiti e terreno ai mostri | Palworld: come iniziare, trucchi, consigli

Ognuno dei Pokémon–ehm, dei “Pal” che danno il nome a Palworld possono gestire diversi compiti mentre sono alla vostra base, e per iniziare potreste leggere nella loro descrizione come sfruttarne le abilità al meglio: tra i trucchi di questa guida, forse è il più importante. C’è chi può alimentare una fornace, chi raccatta strumenti per il Ranch, e chi raccoglie legna. Assicuratevi che i mostriciattoli possano usare le strutture che avete costruito e, meglio ancora, evitate le barriere architettoniche. Non è che l’IA (ironicamente, per un gioco di un team di sviluppo col pallino dell’IA) dei Pal brilli per acume, ed è per questo che potrebbero non riuscire a spostarsi da dove sono. Chi sostituirebbe un “Pika pika!” con “Non posso né scendere né salire”, del resto?

Gestire lo spazio dell’inventario e privare di spazio vitale il prossimo | Palworld: come iniziare, trucchi, consigli

Tra i vari confronti con Game Freak, qui ce n’è uno per Leggende Pokémon: Arceus. Non c’è un modo carino per dirlo: l’inventario è misero. Gli strumenti pesano, letteralmente, motivo per cui occorre tornare alla base per lasciarsi dietro la chincaglieria in eccesso. Con la varietà di risorse che offre Palworld, è facile perdersi; piazzate le Storage Box accanto ai generatori (Logging Camp, Stone Pit) per aiutare i Pal a metter da parte i materiali raccolti. A proposito di raccolte… sapete che potete sempre lanciare una Pal Sphere, giusto? La regola è non cambia mai: abbassate la salute del nemico e lanciate la sfera. Con l’aggiunta che, a differenza delle Poké Ball, le sfere dei Pal non distinguono tra esseri umani e non. Potete pure catturare i mercanti e piazzarli alla vostra base…

Biancaneve e i sette cani | Palworld: come iniziare, trucchi, consigli

I minerali (Ore) servono sempre per gli Ingots, ovvero il lasciapassare per molti strumenti nel gioco. Siccome per averne ci vuole tempo, vi conviene accamparvi dove sapete di poter trovare minerali. Specialmente considerando che i minerali pesano, e neppure poco! Fortunatamente, però, le basi hanno anche un’altra utilità. Contrariamente al Condividi Esperienza e alla Pensione Pokémon, qui qualunque Pal guadagna esperienza, sia che si trovi alla base sia che faccia parte della vostra squadra. Una cattura di inizio gioco vi sembra inutile? Lasciatela alla base, esplorate Palpagos e, una volta tornati alla base, scoprirete che il mostriciattolo è diventato un asso affidabile come il resto della squadra. Morale della favola: il duro lavoro premia sempre. Quello altrui, sia chiaro.

Equipaggiali e acchiappali tutti | Palworld: come iniziare, trucchi, consigli

L’equipaggiamento per i Pal, detto Pal Gear, viene dall’omonimo banco da lavoro, il Pal Gear Workbench. E non stiamo parlando di Stolascelta, Focalnastro e compagnia, bensì di oggetti unici su misura per ciascuna creatura. Così facendo potrete fare di Foxparks il vostro lanciafiamme personale, cavalcare Rushoar e farvi le scampagnate con Daedream anche mentre un altro Pal è là fuori a combattere. Basta solo che siate avidi quanto basta da, di nuovo, “acchiapparli tutti”. I doppioni fruttano esperienza bonus se arrivate a dieci esemplari, ad esempio. Del resto, i Pal con le abilità passive non si trovano al primo colpo. E parlando di colpi, uno di Meat Cleaver (coltello da cucina) è purtroppo l’equivalente della voce “Libera” nei Box Pokémon…

Sconfiggere boss al volo

Non abbiamo molti altri trucchi da dispensare, per cui parliamo delle ultime cose da sapere per iniziare: ad esempio, come battere i boss di Palworld. O meglio, cosa ricavarne. Trattandosi di un gioco in early access, il titolo non ha una vera e propria storia al momento. L’unica cosa da fare è, per l’appunto, ricavare gli Ancient Technology Point battendo i boss. Si tratta di risorse da spendere con strumenti come gli Egg Incubators, ma attenti: tra voi e la schiusa delle uova si frappongono boss temibili come Zoe e Grizzbolt, il primo brutale scontro “importante” dell’avventura. Se non altro, nella prima parte del gioco potete catturare un Nitewing. Al di là di essere a poche lettere da una causa di DC Comics, Nitewing è anche la vostra prima possibile cavalcatura volante. Ed è volando che anche la vostra esplorazione… apre le ali. Scusate, speravamo di avere qualcosa di originale per concludere. Almeno noi.

