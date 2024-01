In questa guida vi spiegheremo come utilizzare un glitch di Palworld per duplicare facilmente oggetti utilizzabili per il crafting

Palworld è un survival e come tutti i giochi di questo tipo pone molta enfasi sulla raccolta di risorse e materiali. Questo processo fa parte dell’esperienza ma può risultare tedioso per i giocatori interessati maggiormente alla componente monster collector.

Se siete tra quei giocatori che odiano farmare materiali allora siete fortunati. Al momento infatti in Palworld è presente un glitch che permette di duplicare gli oggetti utilizzabili per il crafting e in questa guida vi spiegheremo come sfruttarlo.

Un po’ di preparativi | Palworld: come duplicare gli oggetti

Per prima cosa vogliamo spiegarvi quali sono i vari elementi necessari per poter usufruire di questo glitch. Per duplicare gli oggetti infatti è necessaria una certa preparazione e prima di tentare è fondamentale rispettare tutti i requisiti. Qui di seguito potrete trovare tutti i prerequisiti necessari per utilizzare il glitch:

Avere una base in cui poter costruire

in cui poter costruire Avere un blueprint che vi permetta di creare una struttura che per essere costruita richiede i materiali che volete duplicare

che vi permetta di creare una struttura che per essere costruita richiede i materiali che volete duplicare Assicuratevi di non avere alcun materiale nell’inventario del vostro personaggio e controllate che ce ne siano abbastanza nei container della vostra base

Pronti ad arricchirvi | Palworld: come duplicare gli oggetti

Adesso è arrivato finalmente il momento di spiegarvi come fare a sfruttare questo utilissimo glitch. Il procedimento per duplicare gli oggetti richiede tanta precisione, ma dopo qualche tentativo sicuramente capirete come farlo in maniera costante. Qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi da seguire in ordine per duplicare gli oggetti su Palworld:

Per prima cosa posizionatevi il più vicino possibile al limite della vostra base (contrassegnato da una linea blu sul terreno)

(contrassegnato da una linea blu sul terreno) Successivamente piazzate una chest all’interno della vostra base ma vicina al container

all’interno della vostra base ma vicina al container Selezionate una struttura da costruire che richieda come materiali gli oggetti che volete duplicare

Visto che non avete materiali con voi, la struttura selezionata sarà costruibile solamente all’interno dei confini della vostra base (a patto che ci siano abbastanza materiali nei vari container)

Ora dovete uscire dal confine della vostra base e avviare la costruzione della struttura nell’esatto istante in cui superate la linea

Eseguendo questo passaggio correttamente la struttura verrà piazzata nel punto indicato ma, dato che in quel momento eravate fuori dalla base, nessun materiale sarà consumato

Fatto ciò potrete semplicemente smantellare la struttura così da ottenere tutti i materiali richiesti dal blueprint

così da ottenere tutti i materiali richiesti dal blueprint Depositate i nuovi materiali all’interno della chest posizionata all’inizio e ripetete il procedimento quante volte volete

Riuscire ad utilizzare in maniera costante questo glitch richiede molta pratica ma, se seguirete tutti questi passaggi alla lettera, di sicuro non vi ci vorrà molto per prenderci la mano. Ricordate però che stiamo comunque parlando di un glitch e di conseguenza è probabile che Pocketpair si metta presto al lavoro per rimuoverlo. Se quindi volete accumulare facilmente una valanga di materiali con questo metodo, vi consigliamo caldamente di farlo il prima possibile.

Un mare di materiali

Qui si conclude la nostra guida su come duplicare gli oggetti su Palworld. Ora non vi resta altro da fare che imparare ad usare questo metodo in maniera costante per non restare mai a corto di materiali. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più su Palworld, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate presenti sul sito:

Qui si conclude la nostra guida su come duplicare gli oggetti su Palworld. Ora non vi resta altro da fare che imparare ad usare questo metodo in maniera costante per non restare mai a corto di materiali. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più su Palworld, vi invitiamo a dare un'occhiata alle altre guide dedicate presenti sul sito:

Palworld è disponibile ora per PC, Xbox One e Xbox Series X | S.