Palworld è disponibile da meno di una settimana e in questo breve arco di tempo ha già registrato numeri da capogiro. Il titolo è molto divertente già in singleplayer ma, vista l’enorme quantità di giocatori attivi al momento, sarebbe davvero un peccato non condividere l’esperienza con altri. Se siete interessati a giocare a Palworld in multiplayer, in questa guida vi spiegheremo come fare in modo semplice e veloce.

Le caratteristiche dell’online | Palworld: come giocare in multiplayer

Prima di spiegarvi come fare effettivamente a giocare in multiplayer, vogliamo parlarvi di alcune delle caratteristiche principali della modalità online di Palworld. Rispetto al singleplayer infatti ci sono alcune piccole differenze che è utile sapere prima di iniziare a giocare:

Gli altri giocatori possono aiutarvi ad affrontare i boss, ma al momento non è presente alcuna forma di PVP.

Il loot è unico nel mondo di gioco. Questo vuol dire che se doveste raccogliere un oggetto raro i vostri compagni resteranno a bocca asciutta.

Nel gioco è presente un sistema di gilde che permette ai giocatori di formare gruppi. Per costruire all’interno della stessa base è necessario che tutti i giocatori facciano parte della stessa gilda.

che permette ai giocatori di formare gruppi. Per costruire all’interno della stessa base è necessario che tutti i giocatori facciano parte della stessa gilda. La progressione dell’esplorazione è legata al vostro personaggio e non alla gilda. Questo vuol dire che per sbloccare i vari punti di viaggio veloce e scoprire le aree di interesse nella mappa dovrete mettervi in marcia ed esplorare in prima persona.

Il multigiocatore | Palworld: come giocare in multiplayer

Per giocare online a Palworld avrete la possibilità di scegliere tra due opzioni: condividere un salvataggio personale con degli amici oppure entrare in un server dedicato. Per condividere il vostro salvataggio personale con qualcuno vi basterà attivare il multiplayer dalle impostazioni del server e condividere con i partecipanti il codice di invito presente sempre nelle opzioni. Ricordate però che ad ogni nuova sessione di gioco dovrete condividere nuovamente il codice con gli altri giocatori, dato che cambierà costantemente.

Condividendo un salvataggio personale in questo modo potrete giocare con un massimo di 4 giocatori, mentre i server dedicati invece sono in grado di gestire ben 32 giocatori in contemporanea (anche se solo su PC). Di sicuro creare un mondo multiplayer così tanto popolato è più divertente rispetto a giocare con un piccolo gruppo, ma è anche più complicato. Al momento il gioco infatti non offre l’opzione di creare facilmente dei server dedicati e per farlo è necessario passare attraverso siti di terze parti oppure condividere il vostro indirizzo IP. Se quindi non volete complicarvi troppo la vita, vi consigliamo semplicemente di unirvi a dei server pubblici già pronti.

Crossplay | Palworld: come giocare in multiplayer

Molti giocatori sono desiderosi di giocare online con i loro amici che possiedono il titolo su una piattaforma diversa, ma purtroppo al momento questo non è possibile. Palworld infatti non supporta il crossplay e di conseguenza i giocatori PC e Xbox non hanno alcun modo di giocare insieme. Inoltre, anche se giocate il titolo tramite il PC Game Pass, non potrete giocare insieme agli utenti che lo hanno su Steam. Questo è davvero un gran peccato, ma almeno sembra che Pocketpair sia già al lavoro per cercare di rendere disponibile il crossplay il prima possibile.

Problemi di connessione | Palworld: come giocare in multiplayer

Recentemente alcuni giocatori si sono imbattuti in dei problemi cercando di giocare online. In molti casi infatti appare un messaggio di errore che recita “Prevented from playing multiplayer” e che rende impossibile entrare oppure hostare un server. Il titolo è ancora in accesso anticipato e di conseguenza problemi di questo tipo sono abbastanza normali, e purtroppo non sempre sono facili da risolvere.

In caso vi imbattiate in questo errore, vi suggeriamo di provare ad avviare il gioco come amministratore (se siete su PC), riavviare la vostra console oppure resettare il modem. Queste soluzioni generiche possono aiutare in alcuni casi e, se il problema non dovesse risolversi, potete sempre contattare l’assistenza di Pocketpair. Prima di allarmarvi però vi invitiamo ad avere pazienza, dato che in questi giorni la compagnia sta lavorando a diversi fix per i problemi più comuni.

All’avventura con i vostri amici

Qui si conclude la nostra guida su come giocare in multiplayer a Palworld. Adesso non vi resta altro da fare che radunare un gruppo di amici e iniziare la vostra avventura insieme nel mondo di Palworld. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate presenti sul sito:

Palworld è disponibile ora per PC, Xbox One e Xbox Series X | S.