Skull and Bones: open beta del gioco in arrivo a febbraio

Uno “yo-ho” a cui facciamo eco con il nostro “yahoo”: si salpa tra i mari di Skull and Bones con la open beta di febbraio svelata da Ubisoft

Corpo di mille balene, verrebbe da dire: dopo tanto peregrinare tra posticipi, riavvii dello sviluppo e follie nell’arco della gestazione del titolo, nulla renderebbe più tangibile l’atteso attracco di Skull and Bones sui moli del day one della open beta di febbraio. Ubisoft, avvistata la terraferma una volta per tutte, ci consentirà di testare i nostri possibili mal di mare prima di decidere se vogliamo intraprendere la via dei bucanieri. Potete vedere con i vostri occhi qui sotto le date interessate. Se però volete segnarvene una in particolare sul calendario vi consiglieremmo il primo dei quattro giorni in questione. Sarà solo allora, infatti, che potrete iniziare a scaricare effettivamente il titolo.

Skull and Bones è pronto a conquistare i mari… E non solo! 🗽🏴‍☠️ L’Open Beta di Skull and Bones sarà live dall’8 all’11 febbraio! pic.twitter.com/GDGoTMlTBo — Ubisoft Italia (@UbisoftItalia) January 29, 2024

L’open beta di Skull and Bones: si salpa tra l’8 e l’11 febbraio!

I giocatori di Skull and Bones avranno accesso alla zona di inizio gioco, la Costa d’Africa, nel corso della open beta prevista dall’8 all’11 di febbraio. Tra le aree raggiungibili ci saranno il covo pirata di Sainte-Anne sull’isola rossa, da usare come hub in cui craftare armi, navi ed equipaggiamento oltre ad interagire con altri pirati, in aggiunta al mare aperto e alle Indie Orientali. Sarà qui che un altro covo pirata, Telok Penjarah, sarà fruibile. Lo stesso vale per i contratti della campagna, almeno fino alla missione principale “Exterminate the Rat”. I progressi, sebbene limitati fino a un certo punto, si potranno trasferire al gioco completo. Tra i dettagli rivelati da Ubisoft per il primo anno di attività del titolo, ci saranno pirati leggendari da sfidare, eventi mondiali e molto altro. Il day one è fissato per il 16 febbraio su PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S.

