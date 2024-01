Palworld è uno dei giochi che ultimamente sta spopolando molto sul web, ed essendo un mondo pericoloso in cui devi continuare a combattere per sopravvivere, avere il livello più alto possibile ti da un grosso vantaggio: ecco come salire velocemente di livello in Palworld

Qualche giorno fa lo sviluppatore di Palworld ha annunciato una mod dei Pokémon, arricchendo il gioco in barba a tutti quei giocatori che accusavano il gioco di aver copiato il titolo di Nintendo. Se siete degli amanti del gioco, oltre a divertirvi con le mod, il modo migliore per giocare è salire di livello il più velocemente possibile. Già, perché in questo mondo di gioco, diversamente dai Pokémon, Oltre a catturare i “non-pokémon”, devi anche sopravvivere e per farlo hai bisogno di essere molto forte e la tua forza dipende dal tuo livello. Ecco alcuni modi per far salire il numero di potenza del tuo personaggio.

Punti esperienza | Palworld: come salire velocemente di livello

Quasi tutto quello che fai nel mondo di gioco ti da dei punti esperienza che ti fanno salire di livello. Che sia craftare nuovi design, nuovi materiali, fare un po’ di farming o sconfiggere i boss, il tuo livello salirà sempre di più. Nelle prime fasi di gioco i livelli aumentano molto velocemente, ma una volta che superi il livello 10, le cose iniziano a rallentare. Proprio a questo punto devi ottimizzare le tue strategie e ti verrà voglia di diventare il più grande cacciatore di Pal. Giocando, vorrai catturare ogni Pal che incontri lungo la strada. Se all’inizio catturare i Pal ti farà aumentare di molto il livello del personaggio, quando raggiungi il livello a due cifre, i punti esperienza diminuiranno di tanto, quindi ti verrà voglia di catturare letteralmente qualsiasi cosa.

Non smettere di cacciare | Palworld: come salire velocemente di livello

Se vuoi salire di livello in maniera più veloce, devi seguire questi 3 semplici step, ovvero: visita nuove aree, cattura tutti i tipi di Pal per 10 volte, per ottenere il massimo dell’esperienza che puoi ottenere da quell’area, poi visita una nuova area e ripeti il processo finché non raggiungi il livello che desideri. Un processo un po’ ripetitivo che forse può stancare, ma bisogna fare dei sacrifici per diventare il cacciatore di Pal più forte che ci sia. Sarà anche ripetitivo, ma ammettiamolo, alla fine è molto divertente catturare tutti questi Pal, ancora meglio quando devi visitare nuove aree e visitare anche gli angoli nascosti della mappa. Questa strategia ti spinge molto ad esplorare il mondo di gioco e a scoprire i segreti che nasconde.

Personalizza le impostazioni

Uno dei punti forti di Palworld è che ti permette di personalizzare la tua esperienza di gioco in base alle tue preferenze e al tuo stile di gameplay. Puoi anche manipolare un po’ le modalità e aumentare il rate con cui puoi guadagnare più esperienza, tutto questo con le impostazioni di gioco. Segui questi tre semplici passaggi:

Crea un nuovo mondo dal menu principale.

Clicca su modifica impostazioni per aprire il menu di modifiche delle impostazioni.

per aprire il menu di modifiche delle impostazioni. Cambia la terza opzione, quella per guadagnare punti esperienza, (EXP Rate) e aumentala quanto ti pare e piace. Inizia da 1 e arriva ad un massimo di 20

Come puoi vedere, salire più velocemente di livello non è difficile. Devi solo avere tanta voglia di esplorare e tanta curiosità, ma anche un po’ di pazienza (anche se il gioco stesso ti aiuta tramite le impostazioni). Detto questo, ti salutiamo invitandoti a seguirci su tuttotek.it per altre guide, news e molto altro dal mondo dei videogiochi. Buon divertimento e buona caccia!