È possibile cavalcare i Pal a cui Palworld deve il nome, serve solo sapere come: preparate il sellino, è il momento di un’altra guida!

Nonostante i potenziali dubbi tecnici sul gioco o le simili perplessità dovute alla sua sfera legale, se siete tra i tantissimi ad essere entrati nel mondo di Palworld avrete notato che parlando di Nitewing siamo stati forse un pizzico sbrigativi: molto semplicemente, per spiegare come cavalcare i Pal serviva una guida a parte. E noi siamo ben felici di fornirvela! Le feature a cui acclimatarsi qui sono parecchie: armi ed annesso combat system, costruzione di una base, elementi di survival e chi più ne ha, più ne metta. Ciò detto, occorre esplorare il mondo di gioco prima o poi, e per farlo tocca lasciare la base alle proprie spalle. Ma perché farlo a piedi, quando è possibile poggiare le terga su un comodo sellino?

Ottenere gli upgrade | Palworld: come cavalcare i Pal

Prima di capire come cavalcare i vari Pal, cerchiamo di capire fino a che punto si spinge Palworld nella sua profondità. A partire, naturalmente, da quella faunistica. Ci sono molti mostriciattoli diversi a spartirsi le sparatorie, molti dei quali sfruttano degli upgrade speciali sbloccabili nella scheda Technology del vostro menù. La potete trovare tra le voci Party (squadra) e Paldeck. La scheda in questione comprende ogni tipo di upgrade possibile e immaginabile, da quelli per la base a quelli per le armi, passando ovviamente per quelli dedicati ai Pal stessi. Una volta selezionata una miglioria, vedrete un elenco di tutti i materiali necessari al suo sblocco. E questo è il punto di partenza fondamentale.

Montare in sella | Palworld: come cavalcare i Pal

Non tutto, nel gioco, consiste nel consueto gioco elementale di carta-sasso-forbici per cui è nota la serie Pokémon. Una miglioria che potete apportare nella scheda Technology consiste nelle diverse selle (Pal saddles). I sellini vi permetteranno di, appunto, montare sul dorso dei vari Pal, a patto che naturalmente li abbiate catturati. La sella per Melpaca, ad esempio, nasce per quello specifico mostriciattolo, e lo stesso vale per quella di Rushoar. Potete craftare le varie selle all’apposito banco da lavoro (Pal Gear Workbench) non appena avete tutti i materiali che vi servono. Potete procurarvi un Melpaca alla scogliera dell’arcipelago della brezza (Sea Breeze Archipelago Reef), tra le migliori zone dove iniziare.

Nitewing, si diceva? | Palworld: come cavalcare i Pal

Sì, Nitewing. Nella nostra guida a “chi ben comincia” ci siamo brevemente soffermati sull’aquilotto per un motivo: è possibile ottenere anche cavalcature volanti. Il procedimento per avere la sella di Nitewing è sempre lo stesso; vi serve semplicemente il pennuto. Come abbiamo già detto nell’altra guida, lo si può ottenere con relativa facilità a inizio gioco; farlo vi dà “solo” un’enormità di opzioni in più per esplorare il mondo. A proposito della nostra guida precedente… vi andrebbe se, per mero scrupolo, ne riassumessimo i punti cardine? Poi decidete voi se approfondire o meno, che ne dite?

Nella puntata precedente…

Parlando di Palworld, come abbiamo menzionato poco fa, abbiamo precedentemente alluso alla possibilità di cavalcare i vostri animaletti, ma c’è molto altro da tenere a mente. Avere più opzioni per muovervi è sempre utile; in realtà, non è la sola priorità a inizio gioco. Trovate gli impieghi più adatti ai vostri Pal da lasciare alla base, magari senza che la loro IA li mandi per frasche mentre cercano di orientarcisi. Il vostro inventario è misero; lasciate alla base gli oggetti che non vi servono e usate le Pal Sphere per catturare chiunque, umani compresi se serve. Piazzate la base, se possibile, dove i vostri Pal possono raccogliere minerali… e ottenere esperienza svolgendo le loro mansioni. Andate oltre i sellini; equipaggiate i Pal con tutto ciò che può essere utile. Vi servirà averne tanti e ben allenati per prevalere sui boss, sconfitti i quali potrete schiudere più facilmente le uova.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi sono serviti i nostri consigli stavolta? Fatecelo sapere qui sotto