In questa guida vi spiegheremo come fare a creare un server per giocare online a Palworld, il nuovo e chiacchieratissimo titolo di Pocketpair

Palworld si sta rivelando essere un gioco molto divertente e, come la maggior parte dei survival, lo è ancora di più se giocato in compagnia. Di base è possibile giocare online con un massimo di altri 3 giocatori in maniera molto semplice ma, se volete divertirvi con ancora più persone, allora dovrete utilizzare un server dedicato.

I server dedicati sono disponibili solo su Steam e sono in grado di supportare fino a 32 giocatori in contemporanea. Pocketpair ha messo a disposizione diversi server pubblici di questo tipo ma, se ne volete uno tutto per voi, allora dovrete impegnarvi un po’. Creare un server dedicato di Palworld infatti al momento non è molto intuitivo, ma con questa guida vi spiegheremo come farlo nel modo più semplice possibile.

Unirsi a un server già esistente | Palworld: come creare un server

Prima di parlarvi di come andare a creare un server dedicato di Palworld, vogliamo spiegarvi brevemente come fare ad accedere a quelli già esistenti. Per entrare in uno dei tanti server pubblici messi a disposizione da Pocketpair vi basterà cliccare su “Join Multiplayer Game” nel menu principale. Da qui potrete scorrere liberamente tutti i server disponibili ed unirvi a quello che preferite.

Ovviamente essendo pubblici non avrete alcun modo di decidere con chi giocare ma almeno eviterete tante complicazioni. Se quindi volete semplicemente giocare online con un folto gruppo di amici e non avete voglia di impegnarvi troppo per la creazione di un server, vi consigliamo di entrare in uno già esistente.

Servizi di terze parti | Palworld: come creare un server

Se siete davvero determinati a creare il vostro server ma non avete voglia di smanettare troppo, allora potete rivolgervi a dei servizi di terze parti. Al momento infatti ci sono diversi siti che sotto pagamento faranno da host per il vostro server.

Sfruttare questi servizi è il modo più semplice e veloce per avere un proprio server dedicato attivo in ogni momento della giornata, ma ovviamente dovrete essere disposti a pagare per utilizzarli. In generale noi però vi sconsigliamo di utilizzare questo metodo, dato che in futuro Pocketpair ha intenzione di offrire ai giocatori la possibilità di creare server dedicati comodamente all’interno del gioco.

Creazione tramite Steam | Palworld: come creare un server

In alternativa è possibile hostare un server di Palworld privato direttamente sul vostro PC utilizzando Steam. Questo procedimento non è particolarmente complicato, ma c’è sempre il rischio di incappare in problemi inaspettati. Inoltre per far unire dei giocatori ad un server creato in questo modo dovrete condividere con loro il vostro indirizzo IP, quindi vi suggeriamo caldamente di farlo solamente con utenti che conoscete e di cui vi fidate. Qui di seguito potrete trovare tutti i passaggi da seguire per la creazione di un server tramite Steam:

Aprite la vostra libreria di Steam, cliccate sulla tendina con scritto “ Giochi ” posizionata a sinistra sopra la barra di ricerca e assicuratevi che la casella “Strumenti” sia spuntata.

” posizionata a sinistra sopra la barra di ricerca e Digitate “Palworld” nella barra di ricerca e cliccate su “ Palworld Dedicated Server “

“ Una volta avviato il server apparirà sul vostro desktop un prompt dei comandi . Il server resterà aperto finché non chiuderete la finestra.

. Il server resterà aperto finché non chiuderete la finestra. Per entrare nel vostro server dovrete avviare Palworld, cliccare su “Join Multiplayer Game”, inserire il vostro indirizzo IP nella casella in basso e cliccare su “Connect”.

Se dovessero esserci dei problemi controllate che il vostro firewall o altri programmi non stiano bloccando il server di Palworld.

Pronti al vostro mondo

Qui termina la nostra guida su come creare un server di Palworld. Adesso non vi resta altro da fare che creare il vostro mondo e iniziare a giocare insieme ai vostri amici. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più su Palworld, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate presenti sul sito:

Palworld è disponibile ora per PC, Xbox One e Xbox Series X | S.