Palworld è diventato il gioco del momento, con tantissimi appassionati del mondo dei videogiochi che vogliono giocarci, ancor di più in compagnia di un amico, ma come si può giocare in crossplay su Palworld?

Diciamocelo, Palworld è praticamente Pokémon con le armi da fuoco, o almeno questo è quello che direbbe una persona superficiale. In realtà ci sono molte differenze tra i due titoli, l’abbiamo scritto in questa guida. Ora, questo videogioco ha fatto innamorare molti utenti del gaming e in effetti è molto divertente da giocare, ma lo sarebbe ancora di più in compagnia di un amico. In questa guida cerchiamo di capire come poter giocare a Palworld in crossplay.

Crossplay o Cross-Platform? | Palworld: come giocare in crossplay

Palworld è disponibile sia su Xbox Game Pass che su Steam per PC, quindi probabilmente ti capiterà di voler giocare con un amico che ha una versione diversa dalla tua. Purtroppo, però, non è così semplice come sembra. Palworld non supporta il crossplay tra la versione Steam e la versione Xbox, ma supporta le copie del Microsoft Store e del PC. Quindi, se hai comprato il gioco da Steam, non puoi giocarlo con chi ce l’ha per l’Xbox. Ma se hai comprato il gioco dal Microsoft Store oppure ce l’hai su PC tramite il Gamepass, puoi farlo.

Progressi cross-platform | Palworld: come giocare in crossplay

Per quanto riguarda i progressi di gioco, ci sono alcuni titoli con i quali crei un account e a quel punto puoi salvare i progressi e tenerli così anche sullo stesso gioco, ma su un’altra piattaforma. Come nel caso di Baldur’s Gate 3, dove puoi iniziare una partita su PC creando un account Larian e poi continuare su PS5. Lo stesso problema del crossplay torna qui: infatti puoi tenere i progressi che hai salvato sulla versione di Microsoft Store e riportarli su Xbox, ma non con le versioni di Steam. Questo non dovrebbe spingerti subito ad abbandonare il gioco, specialmente se sei un appassionato dei videogiochi single-player dei Pokémon, ma è meglio tenerne conto.

Si potrà giocare in totale crossplay?

Prima o poi il gioco sarà crossplay e permetterà ai giocatori di giocare su piattaforme diverse e riportare i progressi su altre piattaforme, solo che non è ancora chiaro quando lo diventerà. Pocketpair, lo sviluppatore del videogioco, ha rilasciato una roadmap, spiegando che sta migliorando il gioco aggiungendo nuovi Pal, boss, PvP e molte altre features. Quindi, alla fine, se puoi giocare in crossplay con i tuoi amici o no, dipende dalle versioni del gioco che avete.

Speriamo che tu riesca a giocare insieme ai tuoi amici, ma nel caso non potessi, prima o poi aggiungeranno anche questa feature. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei videogiochi e molto altro.