Palworld: come catturare i Pal, ecco i migliori

Per prendere Pal, portate pazienza: provvediamo prontamente noi a dirvi come catturare le bestiole di Palworld: preparate carta e penna!

“Certo”, direte voi, “facile scrivere guide sui sellini se poi non sappiamo cosa fare per acchiapparli tutti”: nessun problema, provvediamo noi a dirvi come catturare gli oltre 100 Pal sparsi per le isole di Palworld. Non sarà un numero paragonabile a quelli a tre cifre che le esclusive Nintendo riescono bene o male a donarci con ogni coppia di titoli, ma tra versioni Alpha, fusioni e persino varianti cromatiche (quelle surprise!), c’è di che sbizzarrirsi. E non di che grattarsi il capo, almeno non ora che siamo qui noi a prendervi per mano. Non terremo un conteggio per le similitudini con Pokémon, perché rischierebbe di essere più lungo della guida…

Fermateci se l’avete già sentita | Palworld: come catturare i Pal

Per catturare le bestiole col pallino per il secondo emendamento di Palworld occorreranno, come avete potuto intuire, delle sfere apposite: le Pal Spheres. A inizio gioco ne riceverete qualcuna, ma più avanti occorre ricavare del Paldium per crearne. Se avete letto la nostra guida preliminare, sapete già a cosa alludiamo: piazzate la base vicino a una miniera e, tra i vari minerali, potrete ben presto craftare le sfere in questione. Per le belve più potenti, poi, occorrono le Mega Spheres, Giga Spheres, Hyper Spheres, Ultra Spheres e Legendary Spheres. Potete ottenere queste ultime in più modi.

Un po’ ci girano | Palworld: come catturare i Pal

Per ottenere le varianti più forti, come le Mega Ball – pardon, Mega Spheres – avrete svariate alternative. La più semplice consiste, come immaginereste, nel trovarle in giro. Oppure, sebbene questi ultimi non siano proprio ovunque, potete ottenerle dai nemici Faction. Le si possono anche trovare nei forzieri. Infine, è possibile che tra i nemici ci sia pure chi ve le vende. Cercate di tenere a mente, però, che verso la fine dell’avventura potete craftare le sfere più rare ed efficaci con le apposite catene di montaggio (Sphere Assembly Lines). Vi consigliamo, come ultima cosa, di raccogliere quante più Lifmunk Effigies possibile: la collezione incrementa il vostro potere di cattura una volta che le si consuma presso l’apposita statua (Statue of Power). Poiché si riconoscono per il loro bagliore verde, dovreste trovarle senza problemi.

Pratico Paldeck per principianti | Palworld: come catturare i Pal

Abbiamo riunito in questa tabella i vari Pal che possono tornarvi utili, insieme ai motivi per fare vostri i mostri. Acchiappateli tutti…?

Nome Tipo Utilità Location Motivo principale di utilizzo Cattiva Neutral (neutrale) Handiwork (faccende), Gathering (materiali), Mining (scavi) e Transporting (trasporto) Inizio gioco, a prescindere dalla regione A inizio gioco, Cattiva può non essere proprio una scelta… cattiva (scusate). La sua abilità Partner, Cat Helper, consente alla creatura di portare più cose, sopperendo dunque alle carenze del vostro inventario. Ed è abbastanza comune da permettervi molti doppioni. Tanzee Grass (erba) Planting (coltivazione), Handiwork, Lumbering (raccolta di legname), Transporting e Gathering Inizio gioco, a prescindere dalla regione Altra ottima scelta di inizio gioco, proprio come Cattiva. In più, la sua abilità Cheery Rifle consente un utilizzo di un fucile d’assalto per, beh, assalire i nemici. Il che è un bene. Pengullet Water (acqua), Ice (ghiaccio) Handiwork, Transporting, Watering (irrigazione) e Cooling (raffreddamento) Leggermente a nordovest del punto di viaggio rapido di Plateau of Beginnings, vicino all’acqua. Ottimo per raffreddare i pasti e irrigare le colture. La sua abilità Partner, Pengullet Cannon, infligge ingenti danni con l’unico scotto di incapacitare Pengullet in seguito. Eikthyrdeer Neutral Lumbering Leggermente a nordovest del punto di viaggio rapido di Plateau of Beginnings. La sua abilità Partner, Guardian of the Forest, aumenta l’efficienza nel taglio della legna. Una volta cavalcato, consente un doppio salto, il che lo rende utilissimo a inizio gioco. Penking Water, Ice Handiwork, Transporting, Watering, Cooling e Mining Se ne può trovare una variante Alpha nel regno sigillato delle ali ghiacciate (Sealed Realm of the Frozen Wings). La sua Partner Skill, Brave Sailor, serve in alcune situazioni in quanto incrementa le ricompense ottenibili sconfiggendo i Pal di tipo Fire (fuoco). E torna utile anche alla base, naturalmente. Dazzi Electric (elettro) Generating electricity (generare elettricità), Handiwork e Transporting Nel deserto a nordest. Avere un Pal al proprio fianco mentre se ne lancia un altro all’attacco è opzionale, ma in tal senso Dazzi è il migliore. Può colpire con attacchi elettrici consistentemente, infliggendo pertanto una buona dose di danni. Occorre il dovuto equipaggiamento, e un nemico può talvolta schivare l’attacco, ma ciononostante resta una scelta ottima. Mossanda Grass Planting, Handiwork, Lumbering e Transporting A nord del punto di viaggio rapido sulla cima di Mount Flopie (monte Flopie). La sua abilità Partner, Grenadier Panda, da sola vale la cattura poiché permette di cavalcare Mossanda e di sparare con dei lanciagranate, ottimi per infliggere ingenti danni. Anubi Ground (terra) Handiwork, Mining e Transporting A nordest del regno sigillato del tiranno alato (Sealed Realm of the Winged Tyrant), con annessa variante Alpha nella stessa zona. Con la sua abilità Partner, Guardian of the Desert, può infliggere danni di tipo Ground e godere di una possibilità di schivare gli attacchi, aumentando dunque le possibilità di sopravvivere in battaglia. Jetragon Dragon (drago), leggendario Gathering A nord del punto di viaggio rapido alla spiaggia dell’estate infinita (Beach of Everlasting Summer) accanto alla costa. La sua abilità Partner, Aerial Missile, è folle: potete lanciare missili mentre gli state in groppa. Morte dall’alto! Frostallion Ice, leggendario Cooling Ad est del punto di viaggio rapido della terra dello zero assoluto (Land of Absolute Zero). La sua abilità Partner, Ice Steed, cambia gli attacchi del giocatore nel tipo Ghiaccio e ne incrementa i danni mentre siete in sella al vostro (appunto) destriero glaciale. Lyleen Noct Dark (buio) Handiwork, Gathering, Medicine Production (produzione di medicinali) Dal punto di viaggio rapido del lago del disgelo impossibile (Unthawable Lake), andate a nordovest per trovare la versione Alpha. La sua abilità Partner, Goddess of the Tranquil Light, vi ridarà parecchi punti vita. Kitsune Fire Kindling (accensione) A sudest dell’ingresso alla torre dell’alleanza per i Pal liberi (Free Pal Alliance Tower Entrance). Una delle migliori cavalcature a prescindere, specie con l’abilità Partner. Grazie a Clear Mind potete cavalcare in ambienti caldi e freddi, sebbene senza subirne i malus. Finché gli state in groppa, sia chiaro. Digtoise Ground Mining A nordest di Sealed Realm of the Winged Tyrant. Proprio come Anubis. La sua abilità Partner, Drill Crusher, seguirà il giocatore rinvenendo ogni minerale possibile nel frattempo. Va da sé che, se ve lo portate appresso dove c’è tanto minerale da raccogliere…

Consigli finali

Ora che sapete come catturare i vari Pal e quali sono i migliori di Palworld, cosa resta da dire? Nella nostra prima guida troverete i consigli di base, ovvero: procuratevi i doppioni necessari da tenere in una base senza barriere architettoniche e, se possibile, vicina ai punti dove ricavare i minerali. Oltre a scavarne, i vostri mostriciattoli otterranno anche esperienza svolgendo le loro mansioni. La base è anche il posto migliore dove lasciare le vostre cose senza che vi riempiano l’inventario. Cercate di procurarvi il miglior equipaggiamento per ogni Pal, dai sellini per le cavalcature migliori a (siccome può non essere palese) le armi più utili. Ah, e aggiungete Nitewing alla lista qui sopra, perché ci è proprio passato di mente.

Ora sta a voi dirci la vostra: ce l'abbiamo fatta anche stavolta a darvi una mano? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.