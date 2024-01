Palworld sta spopolando nel mondo del web e dei videogiochi, per il suo gameplay avvincente e le simpatiche creature da catturare nel mondo di gioco, ma alcune di queste sono molto difficili da battere: come si fa a catturare i boss più difficili di Palworld? C’è un glitch che ti aiuterà a farlo

Abbiamo già parlato di Palworld qui sul nostro sito nella guida per salire velocemente di livello. Salire di livello può essere molto d’aiuto a sconfiggere i boss più forti del gioco, ma in realtà c’è un modo molto più semplice per batterli. Infatti in Palworld c’è un glitch che puoi sfruttare a tuo vantaggio. Le creature su cui cavalcano gli altri allenatori non possono essere catturati, almeno di norma. Ma questo glitch ti permetterà di farlo. Per attivare il glitch, devi seguire alcuni passaggi in maniera precisa. La cosa più simpatica di questo glitch è che, oltre al Pal, avrai anche l’allenatore che lo cavalca nella tua collezione.

Attira i soldati | Palworld: come catturare i boss col glitch

Il primo passaggio che devi seguire è attirare i soldati PDIF, eliminare alcuni di questi soldati e diventare un ricercato (spunterà l’avviso dell’icona in angolo a destra dello schermo) e ottenere un moltiplicatore x4, che indica quanti nemici ti staranno addosso. A questo punto vai al punto di viaggio rapido più vicino, raggiungi la torre del boss che vuoi catturare e inizia lo scontro.

Lancia la sfera | Palworld: come catturare i boss col glitch

Una volta che sarai nell’arena del boss, ci saranno anche i soldati PDIF. Non attaccare il boss, piuttosto gira intorno all’arena e fai in modo che i soldati attacchino il boss e che il combattimento inizi. Con un po’ di pazienza, arriverai al punto in cui l’allenatore e il suo Pal smetteranno di combattere. Appena noti che il boss rimane fermo, quello è il momento migliore per tirare fuori la sfera migliore che hai e lanciarla sul boss per catturarlo. A questo punto il boss entrerà nella tua collezione e il gioco è fatto, ora hai un Pal fortissimo da usare in combattimento!

Sfrutta bene i boss!

Vogliamo avvisarti di una cosa: tutti i boss che catturerai e metterai nella tua collezione hanno gli stessi parametri che hanno durante le boss fight, quindi una quantità enorme di punti vita, mosse speciali e una forza incredibile. Proprio per questo vogliamo consigliarti di non metterli a lavorare nella base, ma piuttosto usali in combattimento, ti renderai le cose molto più facili.

Come hai notato, catturare i boss è molto semplice, basta armarsi di un po’ di pazienza con i soldati, portarli in arena e avrai ottenuto i boss nella collazione. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei videogiochi e molto altro.