Migliori videogiochi horror per PS5 | Febbraio 2024

In questo articolo vi parleremo di alcuni dei migliori videogiochi horror disponibili al momento su PS5

La notte di Halloween si avvicina e per passare al meglio questo periodo non c’è nulla di meglio che giocare a qualcosa di spaventoso. Se possedete una PS5 avete accesso ad una grande quantità di videogiochi horror e in questo articolo vi consiglieremo alcuni dei migliori.

Signalis | Migliori videogiochi horror per PS5

Signalis è un survival horror psicologico ambientato in un futuro distopico dove agli umani si sono espansi in tutto il sistema stellare e hanno inventato i Replika, degli androidi estremamente simili a loro che svolgono diverse mansioni. La protagonista della storia infatti è Elster, uno di questi androidi che si ritroverà a cercare la propria partener umana all’interno di una misteriosa struttura governativa infestata da mostri.

Il titolo riuscirà sicuramente a catturarvi immediatamente grazie alla sua atmosfera eccezionale e anche grazie alla storia davvero intrigante e profonda. Inoltre il gioco vanta un gameplay da survival horror molto classico e, grazie un po’ anche al suo stile rétro, sarà sicuramente in grado di farvi rivivere le stesse emozioni provate con i grandi classici del genere.

Resident Evil 4 | Migliori videogiochi horror per PS5

Passiamo ora a Resident Evil 4, un titolo che certamente non ha bisogno di presentazioni. Questo titolo è un remake dell’originale survival horror Capcom del 2005 e vi permetterà di rivivere la storia di Leon S. Kennedy in una veste del tutto nuova. Oltre agli ovvi miglioramenti grafici, questo remake vanta anche un gameplay rimodernato e nuove sequenze di gioco completamente originali. Insomma, sia che abbiate già giocato all’originale RE4 oppure no, questo titolo di sicuro sarà in grado di offrirvi un’esperienza indimenticabile.

Martha is Dead | Migliori videogiochi horror per PS5

Martha is Dead è un horror psicologico in prima persona sviluppato dal team italiano LKA. Questo particolare titolo è ambientato in un paesino toscano del 1944 e vi mette nei panni di Giulia, una ragazza figlia di un nazista che deve indagare sulla morte della sua gemella Martha.

Quella che però sembra partire come una semplice indagine su un omicidio finirà presto per trasformarsi in una storia inquietante che va a trattare temi molto delicati. Se amate questo tipo di avventure horror, allora di sicuro Martha is Dead non vi deluderà.

Amnesia: The Bunker | Migliori videogiochi horror per PS5

Amnesia: The Bunker è l’ultimo capitolo dell’iconica serie di horror in prima persona targati Frictional Games. In questo titolo vestirete i panni di un soldato della prima guerra mondiale rimasto intrappolato all’interno di un bunker fatiscente assieme a una pericolosa creatura. Questo capitolo della serie richiede un approccio un po’ diverso rispetto ai suoi precursori a causa della necessità di gestire in maniera più consistente le risorse ma, se avete amato gli altri Amnesia, di sicuro apprezzerete anche questo.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | Migliori videogiochi horror per PS5

Se cercate un’avventura horror un po’ più leggera e divertente, allora l’ultimo capitolo di The Dark Pictures Anthology è quello che fa per voi. In questo The Devil in Me seguirete le vicende di una troupe documentaristica che finirà per restare intrappolata all’interno di un hotel da brivido insieme ad un pericoloso serial killer.

Questo titolo è perfetto per passare una serata divertente condita da qualche piccolo spavento e inoltre è anche adatto ad essere giocato con gli amici. Il gioco infatti vanta un particolare sistema multiplayer locale in cui ad ogni giocatore viene affidato il controllo diretto di alcuni protagonisti specifici da interpretare come preferiscono.

SOMA | Migliori videogiochi horror per PS5

Adesso è il turno di SOMA, un altro ottimo horror targato Frictional Games. In questo titolo vestirete i panni di un ragazzo che si trova improvvisamente all’interno di una fatiscente struttura di ricerca sottomarina.

Questo luogo sembra ormai sull’orlo del collasso e come se non bastasse è infestato da pericolosi robot impazziti che credono di essere umani. Il titolo vanta lo stesso tipo di gameplay che caratterizza le altre opere di Frictional, ma si contraddistingue grazie ad una storia e delle tematiche molto più profonde e impegnative.

Little Nightmares II | Migliori videogiochi horror per PS5

In Little Nightmares 2 vestirete i panni di Mono, un silenzioso ragazzino che insieme alla sua compagna Six dovrà affrontare un viaggio in un mondo inquietante e distorto in cui gli adulti sono rappresentati come giganteschi mostri deformi.

Questo gioco sarà sicuramente in grado di catturarvi grazie alla sua atmosfera e, soprattutto, al suo incredibile stile artistico. Inoltre, nonostante sia il secondo capitolo pubblicato da Tarsier Studios, Little Nightmares II è un prequel e di conseguenza potrete giocarlo anche se non vi siete mai approcciati prima alla serie.

Inscryption | Migliori videogiochi horror per PS5

Inscryption è un particolare gioco di carte in prima persona con elementi roguelike in cui dovrete cercare di sconfiggere un misterioso individuo all’interno della sua capanna. Per quanto non sia propriamente un horror, il titolo possiede un’atmosfera estremamente inquietante e uno stile artistico davvero molto affascinante.

Inoltre il gioco vanta anche una storia tanto misteriosa quanto intrigante che di sicuro saprà catturarvi in un istante. Anche se non siete dei grandi amanti dei giochi di carte, vi suggeriamo di dare comunque una possibilità a questo particolarissimo titolo.

Pronti ad Halloween

Qui termina la nostra guida dedicata ai migliori videogiochi Horror per PS5. Speriamo che questo articolo vi sia stato utile e vi abbia permesso di trovare qualche gioco con cui passare il periodo di Halloween.

Se questa guida vi è stata utile e siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro, continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.