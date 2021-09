Migliori siti porno gratis: i più sicuri | Settembre 2021

Quali sono i migliori siti porno gratis e sicuri? Se questa è la domanda che vi tormenta, scoprite la risposta in questa guida aggiornata mensilmente!

Partiamo con una premessa, il mondo del web è da sempre pieno di contenuti di diverso genere. Fra questi spiccano da sempre i contenuti per adulti. Questi però sono storicamente associati a siti web non sicuri con il forte rischio di andare incontro a problemi durante la navigazione. Noi ci siamo posti una semplice domanda: quali sono i migliori siti porno gratis fruibili senza causare problemi all’utenza? Abbiamo provato a rispondere a questa domanda andando a testare diversi siti al fine di selezionare i migliori.

Migliori siti porno gratis e sicuri: quali sono i requisiti per entrare nella lista?

Per inserire il nome di un sito porno in questa guida abbiamo stabilito alcune linee guida. Infatti sarebbe stato fuori luogo inserire siti disturbanti per la navigazione e/o portatori di possibili “infezioni” al proprio PC/Mac/smartphone.

Per tale ragione il primo requisito è per noi la sicurezza. Navigando su questi siti non avrete problemi da questo punto di vista.

Il secondo punto chiave è invece la possibilità di fruire gratuitamente dei contenuti senza doversi abbonare ai servizi. Sui siti da noi scelti sarà comunque presente la possibilità di abbonarsi ma la stessa non sarà obbligatoria, per cui potrete comunque fruire di quasi qualunque contenuto presente senza spendere nemmeno un euro.

Il terzo requisito per far parte dei migliori siti porno gratis riguarda il catalogo. Nei siti da noi proposti lo stesso è costantemente aggiornato con contenuti nuovi ogni giorno. Infine l’ultimo requisito da noi richiesto è la possibilità di fruire del sito da qualsiasi piattaforma senza incorrere in limitazione alcuna e senza che si aprano banner o finestre secondarie.

Ovviamente ogni sito verrà mensilmente controllato per essere sempre certi che lo stesso rispetti i nostri standard di qualità!

Ci teniamo a ricordare che questa guida è puramente a scopo informativo e vuole essere uno spunto per capire come si possa fruire di qualunque tipo di contenuto senza per questo incorrere in rischi per la sicurezza. Il mondo del porno, dal nostro punto di vista, è l’esempio migliore per mostrare che l’uso intelligente di internet è possibile in ogni ambito. Vi ricordiamo inoltre che per usufruire dei contenuti per adulti è necessario aver compiuto 18 anni!

Migliori siti porno gratis e sicuri

Senza perderci in preamboli partiamo con questa guida! Fate attenzione alle note che indicheremo sotto ogni sito. Non ci saranno link diretti in questa guida, vi verrà semplicemente indicato il nome del sito da copiare nella barra degli indirizzi. In ognuno dei seguenti siti risulta possibile creare un’account per commentare i video.

xVideos

Ritenuto da molti “il migliore” in assoluto tra i siti porno, è uno dei siti più grandi che ogni giorno presenta contenuti diversi. Tale sito è strutturato per categorie ed offre una funzione di ricerca che è molto efficiente. Sono presenti diversi ADS ma nessuno degli stessi risulta essere invadente, in quanto gli stessi sono solo banner pubblicitari. E’ anche possibile scaricare i video previa creazione di un account gratuito.

xHamster

Molto simile al precedente, questo sito presenta una funziona di ricerca in altro ed una comoda divisione per categorie accessibile lateralmente. Anche in questo caso sono presenti diversi ADS, gli stessi però non risultano essere invasivi. Non serve pagare nulla per fruire dei video e non è nemmeno necessaria la registrazione, che invece risulta necessaria per commentare gli stessi.

PornHub

Questo è un sito che sta diventando sempre più popolare tra i migliori siti porno grazie alla grande comunità che sta nascendo al suo seguito. Si tratta di un progetto diverso dagli altri che punta a mettere in contatto chi carica e produce i video con gli utenti. Questo sito è totalmente gratuito, ed è possibile interagire con la comunità creando il classico account gratuito che comunque non è necessario per la fruizione dei video. Presenti le categorie e la barra di ricerca.

XNXX

Sito molto classico, che appare molto simile al primo della classifica. Infatti presenta un’interfaccia molto simile. Integra però anche una sezione dedicata ai racconti ed un forum. La fruizione dei video è totalmente gratuita e le pubblicità presenti non risultano essere invasive nemmeno in questo caso. Punto forte del sito la possibilità di commentare i video senza necessità di registrarsi.

Sebbene siano presenti tanti altri siti, la nostra lista termina qua: non abbiamo trovato altri portali che soddisfano tutti i nostri requisiti!

Migliori siti porno gratis: la lista breve

Qui di seguito vi riportiamo in breve la lista, in maniera sintetica!

xVideos xHamster PornHub XNXX

Come avete modo di notare, solo 4 siti in tutto il web soddisfano a pieno i nostri requisiti. Molti portali non sono stati inseriti poiché all’apertura del primo video gli stessi aprono una finestra pop-up con contenuto pubblicitario che risulta essere spesso molesto.

Appuntamento al prossimo mese!

Non resta che darci appuntamento al prossimo mese con la guida ai migliori siti porno gratis, nel mentre vi segnalo la nostra guida ai migliori siti streaming. Buona visione!