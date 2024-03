Samsung Galaxy Tab A7 Lite: un ottimo regalo per la festa del papà

Sta per arrivare la festa del papà. Per l’occasione, perché non fare un regalo a tuo padre col tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite 64 GB?

Stai cercando il regalo perfetto per la festa del papà? Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è la scelta ideale per sorprendere tuo padre con un dispositivo che combina qualità e convenienza. Con un design elegante e una scocca in metallo, questo tablet non solo è robusto ma offre anche un’esperienza d’uso premium. Questo tablet si distingue per il suo display TFT da 8,7 pollici che, con una risoluzione di 1340 x 800 pixel, garantisce immagini nitide e colori vivaci. Perfetto per godersi i propri contenuti multimediali preferiti, supporta l’audio Dolby Atmos e vanta altoparlanti stereo AKG che regalano un’esperienza sonora di qualità. Al suo interno, il processore MediaTek Helio P22T assicura prestazioni fluide, affiancato da 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB con microSD. Non manca una fotocamera principale da 8 MP con autofocus e una frontale da 2 MP per videochiamate chiare e definite. Unieuro mette in vendita questo dispositivo in offerta a soli 109,90 euro.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il regalo per la festa del papà con un tocco di tecnologia

La connettività è completa: dal 4G LTE (opzionale) al Wi-Fi 802.11 ac, passando per Bluetooth 5 LE e GPS/GLONASS. La batteria da 5100 mAh supporta la ricarica rapida da 15 W, per non lasciarti mai senza energia. Grazie al prezzo in offerta sul sito web di Unieuro, questo dispositivo rappresenta un’opzione accessibile senza compromettere la qualità. È il regalo che farà sicuramente contento tuo padre, e lo accompagnerà nella sua quotidianità con tecnologia e stile.

Con Android 11 e l’interfaccia One UI, offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile. Che sia per lavoro o per svago, questo tablet è pronto a soddisfare ogni esigenza. Non perdere l’occasione di fare un regalo speciale: il Samsung Galaxy Tab A7 Lite è la scelta vincente per festeggiare la festa del papà con un tocco di tecnologia!

