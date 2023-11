Mortal Kombat 1: data di uscita e trailer per Omni-Man

“Non siamo come i Kryptoniani, siamo più simili ai Saiyan”: l’arrivo di Omni-Man in Mortal Kombat 1 ha un trailer e una data di uscita

Il futuro di Mortal Kombat 1 sotto certi aspetti è nebuloso, ma almeno per Omni-Man abbiamo una data di uscita con tanto di kruentissimo trailer di gameplay. L’antieroe (con enfasi su “anti” e ben poca su “eroe”) di Invincible arriva il 9 novembre in early access, per poi diventare disponibile per tutti i giocatori il 16 del mese. A dargli la voce è sempre J.K. Simmons (J. Jonah Jameson nella trilogia di Sam Raimi di Spider-Man, Vern in OZ e il prozio Ford in Gravity Falls, tra le altre cose). La fedeltà al materiale originale però non si limita alle corde vocali del personaggio; al contrario, molte delle sue mosse tra cui la Fatality sono prese di peso dal fumetto di Robert Kirkman (Marvel Zombi) ed annessa trasposizione su Amazon Prime Video.

Allowing a Viltrumite into the Realms? Think, Liu Kang! Think! Omni-Man joins #MK1 starting November 9. pic.twitter.com/NfqYRqRkAs — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) November 2, 2023

Quando la paternale costa un giro all’ospedale: Omni-Man, trailer e data di uscita per il debutto in Mortal Kombat 1

A far compagnia al padre di Mark Grayson c’è Tremor come Kameo, disponibile sia come parte del Kombat Pack che come acquisto singolo il 20 novembre. In fatto di roster vero e proprio, Omni-Man sarà ben presto affiancato dal Patriota da The Boys (che ha già affrontato nella web-series DEATH BATTLE!), Peacemaker da The Suicide Squad: Missione Suicida e, nei confini del franchise, anche Quan Chi, Ermac e Takeda. Ad agosto, il papà della serie Ed Boon ha smentito i sospetti di eccessive similarità tra Omni-Man e il Patriota, ma questo è ben lungi dall’essere l’occhio del ciclone del titolo. La bufera che circonda il gioco riguarda più la performance su Switch e la Fatality a tema Halloween venduta separatamente. Noi abbiamo recensito ben volentieri il picchiaduro per i suoi meriti.

