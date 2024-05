OPPO A60: ufficiale con display Ultra-Bright e design elegante

OPPO A60 è ufficiale, lo smartphone medio gamma dotato di display Ultra-Bright fino a 950nits e speaker potenti

OPPO ha presentato oggi il suo ultimo smartphone della serie A, OPPO A60. Con un design premium e funzionale, OPPO A60 è dotato di un display Ultra-Bright da 950-nit e di Dual Stereo Speakers, che consente un’esperienza audiovisiva di altissimo livello in ogni situazione quotidiana.

Con una memoria e uno spazio di archiviazione più ampi, una batteria più duratura da 5,000mAh, una ricarica rapida SUPERVOOC da 45W e molto altro, OPPO A60 offre prestazioni affidabili e sicure per un’efficienza eccezionale, rendendolo il compagno ideale per il lavoro e il divertimento di tutti i giorni.

OPPO A60: design alla moda, pratico e resistente

In linea con l’iconico design sottile e leggero della serie A di OPPO, l’ultrasottile OPPO A60 misura solamente 7,68 mm di spessore e un peso di circa 186g. Grazie alla cornice ad angolo retto e alla copertura posteriore piatta 2D,lo smartphone offre una presa morbida e confortevole in ogni situazione.

Il sorprendente design di OPPO A60 prende vita in due eleganti finiture cromatiche: Ripple Blue e Midnight Purple. Ripple Blue è realizzato con un esclusivo design Magnetic Particle che conferisce al telefono una speciale texture, motivo che ricorda il movimento delle onde che si infrangono nel mare. Midnight Purple si distingue per una sfumatura scura e cangiante di viola. Entrambi i modelli presentano un design della fotocamera a doppio cerchio, posizionata all’interno di un’area ovale che conferisce ulteriore raffinatezza alla cover posteriore. Questo straordinario design è anche supportato da una eccezionale affidabilità e durabilità. La valutazione IP54 assicura protezione contro gli schizzi, mentre l’uso di vetro temperato doppio per lo schermo migliora la resistenza agli urti e alle cadute.

OPPO A60: display di nuova generazione

OPPO A60 presenta un nuovo schermo Ultra-Bright, ad alto tasso di refresh rate con la funzione Splash Touch. In grado di mostrare una luminosità di picco fino a 950-nit alla luce solare, il display offre un miglioramento del 39% rispetto al dispositivo della generazione precedente, rendendo più facile la visualizzazione dei contenuti sullo smartphone all’aperto, anche sotto la luce solare più intensa. Lo schermo da 6,67 pollici supporta anche un tasso di refresh rate fino a 90Hz, consentendo agli utenti di godere di esperienze di visione più fluide in ogni momento.

OPPO A60 introduce, per la prima volta su uno smartphone nel suo range di prezzo, la funzione all’avanguardia Splash Touch. Grazie a un algoritmo avanzato di rilevamento del tocco all’interno del chip touch, A60 migliora l’accuratezza e la reattività del tocco quando lo schermo è bagnato, consentendo agli utenti di poter continuare ad utilizzare lo smartphone in un’ampia varietà di situazioni più complesse: all’aperto sotto la pioggia, mentre cucinano o durante sessioni intense di palestra.

Qualità migliore del suono con Dual Stereo Speakers

OPPO A60 è dotato di Dual Stereo Speakers che offrono un suono più pieno e ricco. In ambienti rumorosi, la modalità Ultra Volume di OPPO A60 consente di aumentare il volume dell’altoparlante dello smartphone fino al 300%, rendendo più facile sentire le suonerie, in modo da non perdere mai le chiamate in arrivo. Consente anche di raddoppiare il volume massimo dell’auricolare durante le chiamate, garantendo che le conversazioni possano essere ascoltate con chiarezza in ogni momento.

OPPO A60: ampio spazio di archiviazione e una batteria duratura

OPPO A60 è dotato di Snapdragon 680 Mobile Platform a 6nm, che offre un aumento del 10% delle prestazioni rispetto agli smartphone della generazione precedente, riducendo al contempo in modo significativo il consumo energetico. Con 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, OPPO A60 dispone di una memoria e di uno spazio di archiviazione più capienti rispetto ad altri importanti concorrenti della stessa fascia di prezzo.

Utilizzando la funzione di espansione della RAM di OPPO, è possibile convertire ulteriori 8 GB di RAM temporanea dalla memoria ROM inutilizzata, che consente di mantenere aperte un numero ancora maggiore di app in background garantendo transizioni fluide quando si passa da una app all’altra.

A60 è dotato di una potente batteria da 5,000mAh e di ricarica rapida SUPERVOOC da 45W. Questa combinazione consente di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti, garantendo periodi più lunghi di utilizzo con un minor tempo di ricarica richiesto. Inoltre, la batteria è stata progettata per rimanere in condizioni ottimali fino a 4 anni di utilizzo, permettendo agli utenti di continuare a godere del loro A60 per più tempo, senza preoccuparsi della necessità di sostituire la batteria. Inoltre, la funzione Smart Charging di A60 rende più semplice che mai monitorare le condizioni della batteria, prevenendo l’invecchiamento precoce e ottimizzando la ricarica in base alle abitudini di ricarica e di utilizzo dello smartphone di ciascun utente.

Per quanto riguarda il software, il Trinity Engine di ColorOS 14 offre un ulteriore impulso alla fluidità e alla stabilità generale, migliorando la pianificazione delle risorse di calcolo hardware attraverso modelli avanzati di potenza di calcolo. Grazie a questi aggiornamenti hardware e software, OPPO A60 con 8GB di RAM e 256GB di ROM ha superato il test 48-Month Fluency Protection, garantendo una fluidità duratura per almeno quattro anni di utilizzo regolare.

Fotocamere Potenti per immagini incredibili

Con il suo setup di fotocamere triple, OPPO A60 rende semplice catturare immagini di alta qualità. Questo include una fotocamera Ultra Clear da 50MP, una fotocamera ritratto da 2MP e una Selfie da 8MP. Abbinando funzionalità come la Modalità Ritratto, AI Portrait Retouching e i Video Dual-view, A60 riesce a catturare ritratti nitidi e naturali e video accattivanti che riproducono le visioni creative degli utenti con semplici tocchi.

Disponibilità e Prezzo

OPPO A60, nelle colorazioni Ripple Blue e Midnight Purple e configurazione con 8GB di RAM e 256 GB di ROM, è disponibile da oggi al prezzo di 199,99€ su OPPO Store e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. Nei prossimi giorni sarà disponibile anche su Amazon e nei negozi dei principali operatori di telefonia.

Dunque cosa ne pensate dello smartphone di OPPO? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e di restare connessi su tuttotek.it per essere sempre aggiornati su tutte le news dal mondo tech!