OPPO Summer Promo: arrivano le promozioni estive

Da oggi fino al 30 giugno, in esclusiva su OPPO Store, partono le Summer Promo: tre settimane di incredibili promozioni fino all’80% su sui prodotti smartphone, IOT e accessori selezionati

In occasione dell’arrivo dell’estate OPPO dà il via a incredibili promozioni su una selezione di prodotti del suo ecosistema. Da oggi fino al 30 giugno, in esclusiva su OPPO Store, è possibile trovare il proprio alleato tecnologico in grado di accompagnarci nelle giornate estive. Che ci si trovi in città, al mare o in montagna, OPPO propone in bundle numerosi prodotti per chi vuole condividere tramite il proprio smartphone un momento speciale, per chi vuole tenersi in forma, per coloro che preferiscono rilassarsi, ma anche per coloro che si dedicano al lavoro anche in vacanza.

OPPO Summer Promo: le offerte smartphone

I tre smartphone della serie OPPO Find X5, la linea che unisce tecnologia all’avanguardia, design innovativo e scatti professionali dai colori brillanti, è disponibile in abbinata a OPPO Enco Free 2i, i nuovi auricolari che combinano un suono cristallino con la cancellazione di qualsiasi rumore esterno. In particolare, OPPO Find X5 Pro è acquistabile a un prezzo di 849,00€, invece che 1199,99€; OPPO Find X5 è disponibile a 599,99€, anziché 999,99€ e OPPO Find X5 Lite ad un prezzo scontato pari a 399,99€. La stessa offerta è riservata alla serie Reno8, caratterizzata da ottime prestazioni della fotocamera e da un design unico e originale: OPPO Reno8 Pro e OPPO Reno8 sono disponibili all’acquisto insieme a OPPO Enco Free 2i. Nello specifico OPPO Reno8 Pro è disponibile ad un prezzo di 599,99€, anziché 799,99€ e OPPO Reno8 è acquistabile a 399,99€, invece che 599,99€.

Anche i nuovi arrivati nell’ecosistema OPPO sono protagonisti delle promozioni estive: OPPO Reno8 T in abbinata a OPPO Enco Air2 Pro è disponibile ad un prezzo di 299,99€, anziché a 399,99€. OPPO A78 nella versione da 4+128 GB e da 8+128 GB è disponibile rispettivamente ad un prezzo scontato di 239,00€ e 269,00€ insieme a OPPO Enco Air2 Pro e infine OPPO A98 è disponibile a 399,99€, invece che 449,99€, in abbinata agli auricolari OPPO Enco Air2 Pro.

OPPO Summer Promo: le offerte wearable

Per chi ama la musica e non può rinunciare al calore del sound estivo, OPPO Enco Buds2 sono gli auricolari che si adattano perfettamente ad ogni genere musicale, offrendo dettagli sonori cristallini e bassi immersivi e profondi. Ma non solo, OPPO Enco Buds2 sono certificati con la protezione IPX4 che previene i danni causati da sudore e pioggia, permettendo di godersi l’attività sportiva anche nelle giornate più calde o durante una corsa sotto un acquazzone estivo. Il device è acquistabile al vantaggioso prezzo di 24,99€, invece che 49,99€.

Per chi non può rinunciare allo sport, OPPO Band 2 è il dispositivo perfetto: leggero, con un peso di soli 33 g, colorato, grazie a due colori del cinturino, e luminoso in quanto lo schermo raggiunge i 500 nits. OPPO Band 2 garantisce un’esperienza smart di alta qualità, sempre attenta al benessere dell’utente. OPPO Band 2, dotato di un ampio display ultra-nitido personalizzabile con nuovi quadranti colorati e una gamma completa di funzionalità avanzate per il sonno, l’allenamento e la salute, è disponibile su OPPO Store a 54,99€ (anziché 69,99€).

OPPO Summer Promo: le offerte tablet

Sottile, elegante e divertente. Sono i tre aggettivi che descrivono OPPO Pad Air, un tablet versatile da usare in ogni contesto: in vacanza, a casa oppure in viaggio. Il tablet è dotato di un display 2K HD da 10,36 pollici che ha superato la certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e vanta una protezione a bassa luce blu che ne riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi.

Con OPPO Pad Air la ricarica non è più un problema: la sua ampia batteria da 7.100 mAh consente agli utenti di guardare video fino a 12 ore, partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore. Con un peso di soli 440 g e uno spessore di 6,94 mm, OPPO Pad Air è leggero e confortevole ed è disponibile all'acquisto ad un prezzo di 209,99€ (anziché 299,99€) per la versione da 4 + 64 GB e a 239,99€ invece di 349,99€ nella versione da 4 + 128 GB.