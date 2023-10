Minimo storico per questo monitor ASUS (QHD e 170Hz)

Il monitor ASUS TUF Gaming VG27AQL1A scende sotto i 300€ su Amazon!

Se sei alla ricerca di un monitor da gioco di alta qualità a un prezzo conveniente, hai trovato quello che fa per te. L’ASUS TUF Gaming VG27AQL1A è un monitor da 27 pollici che offre prestazioni eccezionali per un’esperienza di gioco senza compromessi. E la notizia ancora migliore è che ora è disponibile su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso! Mentre il prezzo di listino di questo monitor si aggira normalmente intorno ai 440,00 euro, puoi acquistarlo oggi per soli 299,99 euro, risparmiando così ben 140,01 euro. Questo è un affare imperdibile che ti offre la possibilità di potenziare il tuo setup da gaming senza svuotare il portafoglio.

L’ASUS TUF Gaming VG27AQL1A Gaming Monitor è la scelta perfetta per i giocatori di tutti i livelli. Questo monitor da 27 pollici offre una risoluzione WQHD (2560 x 1440) che garantisce immagini nitide e dettagliate, permettendoti di immergerti completamente nei tuoi giochi preferiti.

La frequenza di aggiornamento ultra veloce di 170 Hz (in modalità overclock) assicura un gameplay fluido e senza sfocature, consentendoti di godere di un’esperienza di gioco reattiva e coinvolgente. Inoltre, la tecnologia ELMB SYNC (ASUS Extreme Low Motion Blur Sync) elimina le immagini fantasma e lo smearing, garantendo grafiche da gioco nitide ad alta velocità.

Questo monitor è compatibile con G-SYNC, il che significa che potrai goderti un’esperienza di gioco senza interruzioni grazie alla sincronizzazione della frequenza di aggiornamento del monitor con quella della tua scheda grafica. Supporta anche Adaptive Sync con schede grafiche NVIDIA GeForce e FreeSync con schede grafiche AMD Radeon, rendendolo versatile e adatto a una vasta gamma di configurazioni.

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) offre una gamma di colori professionale e un contrasto eccezionale, garantendo immagini più luminose e realistiche. Inoltre, questo monitor offre una risoluzione Full HD a 120 Hz e 1440P a 60 Hz su PS5 e una risoluzione VRR Full HD e 1440P a 120 Hz su Xbox Series X / S, offrendo flessibilità per giocare su diverse piattaforme.

