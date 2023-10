Offerta pazzesca: il monitor LG 27GR75Q UltraGear scende a soli 229,99€ (27″, QHD e 165Hz!)

Da non perdere!

Infine, le funzionalità aggiuntive come lo schermo multitasking , la suddivisione dello schermo e la modalità lettura con luce blu ridotta rendono questo monitor ancora più versatile e pratico.

La velocità è fondamentale in un monitor da gioco, e con un tempo di risposta di soli 1 millisecondo (GtG) , questo monitor offre un gameplay reattivo e senza ritardi, il che è particolarmente importante per i giochi che richiedono reattività immediata.

La tecnologia HDR 10 è un punto di forza di questo monitor, poiché offre immagini più luminose e realistiche, offrendo dettagli sorprendenti anche nelle scene più scure. Inoltre, è compatibile sia con G-Sync di NVIDIA che con AMD FreeSync Premium , garantendo un’esperienza di gioco senza artefatti visivi come strappi o stuttering.

LG 27GR75Q UltraGear Gaming Monitor è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: soli 229,99 euro . Questa è un’opportunità unica per ottenere un monitor da gioco di alta qualità a un costo incredibilmente conveniente. Con una risoluzione QHD (2560 x 1440), una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e la tecnologia HDR 10, questo monitor è progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti, migliorando notevolmente l’esperienza di gioco.

Davide Quarta

Davide nasce alla fine dei '90 e ben presto, grazie a suo fratello, scopre che oltre al mondo "reale" ne esiste un altro fatto di pixel colorati. Da allora, la passione per quel mondo diventa sempre più forte e lo aiuta a superare anche le sfide più dure che il mondo reale gli pone davanti. Negli anni i suoi interessi sono mutati e spaziati verso nuovi orizzonti. Quella per il videogame, tuttavia, è rimasta una costante della quale non vorrà mai separarsi.