Logitech G502 Hero: offerta imperdibile da Unieuro per il mouse

Il G502 Hero di Logitech, uno fra i migliori mouse da gaming, è ora interessato da un’offerta imperdibile da Unieuro. Vediamo i dettagli

I mouse sono stati da sempre i compagni ideali di ogni utente PC. Questi piccoli dispositivi ci permettono di compiere le più semplici azioni, ma la loro compagine da gaming è molto di più. Nel corso degli anni abbiamo visto varie tipologie di questi dispositivi: alcuni con tantissimi tasti, più adatti a giochi MMO e MOBA dove serve attivare le abilità al momento giusto, altri invece con un tracciamento più pulito e reattivo, più adatti a giochi sparatutto dove velocità e precisione possono fare la differenza.

Tutti però hanno un compito in comune, far competere al massimo livello ogni utente. In questo articolo andremo a vedere uno fra i migliori mouse da gaming attualmente in circolazione. Stiamo parlando ovviamente del Logitech G502 Hero che è interessato da un’offerta imperdibile da Unieuro che ne abbassa il prezzo in maniera esorbitante.

Tutto quello che dobbiamo sapere sul Logitech G502 Hero in offerta da Unieuro

La fama di questa periferica è senza pari. Ciò è possibile grazie alle sue prestazioni veramente fuori dal comune, che lo rendono adatto ad ogni situazione. Sebbene il peso di 121 g non lo faccia posizionare fra i mouse più leggeri, le sue qualità sono ben altre. Partiamo innanzitutto dal sensore Hero che gli permette di raggiungere i 25.600 DPI per un’accelerazione massima che supera i 40 G e una velocità maggiore a 400 IPS.

Questi valori, uniti ai piedini in PTFE resistenti fino a 250 km, permettono di avere una scorrevolezza senza pari su qualsiasi tappetino e una precisione come pochi riescono a fare. Gli 11 pulsanti in dotazione lo rendono buono per qualsiasi tipologia di videogioco, senza contare che ognuno di questi è programmabile e che il mouse può memorizzare fino a 5 profili diversi per adattarsi al meglio in ogni situazione.

Con lo sconto pari al 37% il prezzo finale è di soli 49,99 €, un offerta sicuramente imperdibile vista la qualità del dispositivo che a tutt'oggi rimane quasi ineguagliabile.