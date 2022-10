Dazn gratis: ecco come averlo subito

DAZN ha attivato un’offerta speciale valida fino a mercoledì 26 ottobre, per tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento, i primi 7 giorni sono gratis

Cosa bisogna fare per avere i 7 giorni gratis? Semplice, tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina ufficiale, sottoscrivere il tuo piano di abbonamento DAZN STANDARD e, cominciare subito ad accedere a tutti i contenuti della piattaforma streaming. Al termine del periodo in offerta il tuo abbonamento si rinnova automaticamente a 29,99 euro oppure puoi disdire quando vuoi.

Offriamo noi, che fai non lo provi?

In questi 7 giorni speciali regalati da DAZN cosa si potrà vedere sulla piattaforma? Il meglio del calcio con tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League, Conference League, Woman’s Champions League, Serie BKT e la Liga Santander. Dazn non è solo grande calcio ma anche i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali. l’UFC, Matchroom e Golden Boy per la boxe, iL football americano dell’NFL e le freccette.

I piani di abbonamento

I piani abbonamento attivi in questo momento sono 2: STANDARD e PLUS, con caratteristiche e possibilità differenti di fruizione dei contenuti sulla piattaforma. Si prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono allo stesso nucleo domestico. Chi usufruirà del piano STANDARD potrà visualizzare contenuti in contemporanea su 2 dispositivi solo se entrambi connessi alla stessa rete internet della propria casa. Con il piano PLUS invece si potranno vedere contenuti in contemporanea anche attraverso 2 reti internet differenti.

Potrete vedere i vostri sport preferiti su mobile, smartphone, tablet, smart tv, computer e console.