Pokémon Scarlatto e Violetto: pubblicato il trailer di Greavard

Un cucciolone da paura perfetto per Halloween: il cane spettrale Greavard è al centro dell’ultimo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto

Dopo un recente teaser, abbiamo la conferma in un trailer vero e proprio dell’ultimo Pokémon a unirsi al comparto faunistico di Scarlatto e Violetto, ovvero Greavard. L’ultimo animaletto targato Game Freak è di tipo Spettro (ovviamente), ma nonostante il latrato paranormale è molto affabile. Nel trailer incluso all’interno del tweet qui sotto potete vedere un allenatore della regione di Paldea intento a coccolarlo, a discapito del senso di mancamento che ne deriva. Non che il cagnolone possa farci granché: assorbire la forza vitale altrui è un tratto distintivo sul quale non ha alcun controllo.

Cujo, fatti da parte: ci pensa Greavard a portare i brividi nel trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto

Non è che con Greavard il mondo di gioco di Pokémon Scarlatto e Violetto tocchi vette horror del tutto inedite, anzi. Abbiamo già avuto modo di parlare (seppur senza neanche dilungarci troppo) dei momenti meno stucchevoli del franchise in un nostro precedente speciale. Anche stavolta, la lore dei giochi (separata dal gameplay, come sempre) ci informa delle fauci di questo piccolo cerbero, in teoria capaci di rompere le ossa. Sia come sia, il canale social ufficiale non ha perso tempo e ha colto la palla al balzo per chiudere il mese di ottobre nel modo più spettrale che la regione open-world di Paldea concede.

Vi presentiamo Greavard, il Pokémon Cantasma! 🐶🕯️ È così affettuoso che, se qualcuno gli rivolge delle attenzioni, inizia a seguirlo ovunque. Attenzione, però: Greavard assorbe lentamente e inavvertitamente le energie vitali di chi gli è vicino. ❤️💜 #PokemonScarlattoVioletto pic.twitter.com/tQ893R3dBI — Pokémon Italia (@PokemonIT) October 25, 2022

Nel caso ve lo stiate chiedendo, però, sebbene il reveal sia giunto in tempo per Halloween lo stesso non si può proprio dire dei giochi stessi. Da qualche anno a questa parte la serie principale ha aperto le porte di ogni regione nel mese di novembre, e quella di Paldea non farà eccezione. Potremo partire all’avventura non prima del 18 di novembre, e non è da escludere che prima di allora ci attendano altri reveal per le singole creature. Finora abbiamo visto tra i volti nuovi Bellibolt, Wiglett, Ceruledge, Amarouge, Klawf e Grafaiai. Per un quadro completo sulla fauna, però, se ne riparlerà al day one.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle nuove avventure? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.