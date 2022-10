Hunter X Hunter torna finalmente su Jump | Jump Highlights

Il sensei Togashi ha finalmente ripreso quest’anno l’amatissimo Hunter X Hunter, e il primo capitolo dopo tanto tempo è comparso su Weekly Shonen Jump. Aliens Area dell’esordiente Naba invece viene tagliato dalla rivista

La gigantesca nave della spedizione di Kakin per il Continente Oscuro continua ad essere teatro di violenti scontri. Gli scagnozzi della figlia illegittima dell’imperatore, Morena Prudo, potenziati dal suo nen, attaccano il membro della mafia rivale Hinring. Ma il vice della famiglia Xi-Yu è protetto dalle sue creazioni di nen, e non sarà facilmente distratto dalla sua missione di ricerca del Genei Ryodan.

Dopo ben quattro anni di pausa, Hunter X Hunter riprende la pubblicazione regolare su Jump, e, per la prima volta, in simulcast digitale.

Un’opera ormai fuori dal tempo, ma che non ha perso nulla della sua qualità. Togashi è il sensei più amato e più odiato dai lettori, a causa delle frequenti pause che sceglie di prendere nella pubblicazione del suo manga. Ma la saga del Continente Oscuro, per come ci viene presentata, ha il potenziale per essere la migliore di sempre nel mondo dei manga: decine di fazioni hanno preso parte a una guerra silenziosa a bordo di una nave, a colpi di nen. E ancora, non siamo neanche vicini al Continente stesso, che si dice sia abitato da creature tanto terribili da superare ampiamente le Formichimere.

Non abbiamo modo di sapere quanto durerà la pubblicazione regolare. Ma, di fronte alla qualità alla quale Togashi ci ha abituati, non possiamo fare altro che avere pazienza ed attendere che la storia ci venga narrata secondo i suoi tempi.

Non solo Hunter x Hunter: altri highlights di Shonen Jump

La copertina della rivista questa settimana è dedicata a The Elusive Samurai, il nuovo manga di Matsui ormai affermato. L’ultima battaglia degli Hojo è stata un successo per il giovane lord fuggitivo, ma lo shogun usurpatore deve ancora essere fermato.

Finale anticipato invece per l’opera di esordio di Fusai Naba che strizzava l’occhio a Men in Black, Aliens Area. Un finale già annunciato e portato in modo quanto più possibile naturale, ma comunque prematuro.

Naba ha preso una formula vincente, ma non è riuscito a portare la qualità necessaria a rimanere nella rivista di Shueisha in nessuna area. Personaggi poco amabili, storia poco accattivante e alieni che non riescono comunque ad essere interessanti. L’opera continuerà con una graphic novel dedicata, media che sembra essere ormai il purgatorio nel quale finiscono i titoli che falliscono sul settimanale.