In occasione di San Valentino, Canon ha pubblicato delle offerte imperdibili sul proprio store online, vediamo la Canon PowerShot V10, perfetta per il vlogging

In occasione di San Valentino, Canon ha reso disponibili sul proprio store online tanti prodotti in offerta, con degli sconti imperdibili! Dopo aver visto un grande classico per iniziare a fotografare, ovvero la Canon EOS 4000D, vediamo un’altra incredibile offerta per gli amanti del vlogging! Si tratta della Canon PowerShot V10 con kit essenziale, una videocamera all-in-one tascabile per il vlogging.

La Canon PowerShot V10 è in offerta su Canon Store a questo link al prezzo di € 439,99.

Canon PowerShot V10 in super offerta su Canon store

La Canon PowerShot V10 in offerta su Canon store mette a disposizioe tutto ciò che serve per la realizzazione di vlog: schermo inclinabile, microfoni stereo avanzati e supporto verticale, integrato in questa videocamera leggera, portatile e tascabile. Ideale per i content creator per stupire con contenuti video stabili e perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione. La registrazione audio ha una qualità assicurata grazie ai potenti microfoni e al filtro vento. Per quanto riguarda la connettività, si può contare sui live streaming tramite smartphone con l’app Canon Camera Connect.

Questa offerta su Canon store è disponibile con un kit creato appositamente per i vlogger in viaggio e include un caricatore da parete per spine USA a ricarica rapida con Power Delivery USB-C di tipo C e USB di tipo A, adattatori per spine UE, UK e AU compatibili in oltre 150 paesi e una scheda micro SD che consente di registrare in 4K.

Di seguito le specifiche tecniche:

Sensore: Megapixel: 20 MP

Dimensione del sensore di immagine: 1″

Tipo sensore: CMOS

Risoluzione massima immagine: 5472 x 3648 Pixel

Sensibilità ISO (max): 6400

Lunghezza focale: 6.6 mm

Velocità massima dell’otturatore della fotocamera: 1/4000 s.

Wi-Fi

Tipologia HD: 4K Ultra HD

Risoluzione massima video: 3840 x 2160 Pixel

Dimensioni schermo: 5,08 cm (2″)

Touch screen

Peso: 211 g

E voi cosa ne pensate di quest’offerta? Se avete intenzione di acquistare la Canon PowerShot V10 in offerta, fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.