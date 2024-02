In occasione di San Valentino, Canon ha pubblicato delle offerte imperdibili sul proprio store online, iniziamo con Canon EOS 400D con obiettivo kit, la macchina fotografica perfetta per iniziare a fotografare!

In occasione di San Valentino, Canon ha reso disponibili sul proprio store online tanti prodotti in offerta, con degli sconti imperdibili! Il primo prodotto che vediamo è un grande classico per iniziare a fotografare, si tratta di Canon EOS 4000D con obiettivo EF-S 18-55mm III + borsa + scheda SD da 16 giga. Questa offerta, fa in modo che questa sia la fotocamera perfetta per chi si approccia alla fotografia e cerca una reflex con cui iniziare e qui abbiamo non solo la reflex, ma anche un obiettivo kit, la borsa a tracolla e una scheda sd.

Canon EOS 4000D nero + obiettivo EF-S 18-55mm III + borsa + scheda SD è disponibile in offerta al prezzo di € 429,99 a questo link, sullo store Canon, in occasione di una speciale promo di San Valentino.

Canon EOS 4000D in offerta imperdibile con obiettivo kit

Questa reflex con obiettivo EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III è dotata di controllo manuale fotografico parziale o completo per creare in modo intuitivo foto eccezionali e filmati Full HD ricchi di dettagli e colori. Grazie al sensore APS-C da 18 megapixel, puoi scattare in condizioni di scarsa illuminazione ed esprimere la tua creatività con gli obiettivi intercambiabili. Inquadra e scatta con Scene Intelligent Auto e condividi le tue storie tramite il Wi-Fi1 e l’app Camera Connect.

Scopriamo qui le specifiche tecniche:

Sensore di immagine: APS-C 22,3 x 14,9 mm

Pixel effettivi: 18 megapixel

Pixel totali: 18.7 megapixel

Sensibilità ISO: 100 – 12800

Formati file: JPEG, RAW

Tempi di scatto: 30″ – 1/4000

Compensazione: +/- 5 stop in passi di 1/3

Modalità esposizione: M, S, A, P, Scena

Tipi di esposimetro: Multi-Area, Semi-Spot, Spot

E voi cosa ne pensate di questa offerta su Canon Store? Fateci sapere se avete intenzione di acquistare questa Canon 400D nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.