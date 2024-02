In occasione di San Valentino, Canon ha pubblicato delle offerte imperdibili sul proprio store online, vediamo la Canon Zoemini S2, per scattare e stampare sul momento!

In occasione di San Valentino, Canon ha reso disponibili sul proprio store online tanti prodotti in offerta, con degli sconti imperdibili! Dopo aver visto un grande classico per iniziare a fotografare, ovvero la Canon EOS 4000D e la PowerShot V10 per il vlogging vediamo un’altra incredibile offerta! Si tratta della Canon Zoemini S2, perfetta per un regalo di San Valentino, piccola, portabile, che scatta e stampa sul momento.

La Canon Zoemini S2 è in offerta su Canon Store a questo link al prezzo di € € 149,99.

Canon Zoemini S2 in OFFERTA su Canon Store

La Canon Zoemini S2 in offerta su Canon store è la fotocamera istantanea dotata di specchio, luce circolare, scatto a distanza e visualizzazione in tempo reale: ideale per gli amanti dei selfie. Si può sfogare la propria creatività e personalizzare le foto con filtri, emoji e testo tramite l’app smartphone Canon Mini Print. Canon Zoemini S2 permette di stampare fino a 25 foto con una batteria completamente carica. Inoltre, si può salvare gli scatti preferiti su una scheda Micro SD (venduta separatamente) per stamparli in un secondo momento (o quando utile se la carta è esaurita). Elegante e compatta, questa fotocamera mini, disponibile nelle colorazioni verde acqua, bianco perla e oro rosa, è il compagno da portare sempre con sè.

Scopriamo insieme tutti i vantaggi:

Scatta e stampa istantaneamente con questa fotocamera istantanea tascabile 2 in 1

Fantastici scatti con lo specchio integrato e la luce circolare

Collega Canon Zoemini S2 all’app Canon Mini Print tramite Bluetooth per stampare foto dal tuo smartphone, visualizzare le foto in tempo reale e aggiungere un tocco personale o creare collage

Carica fino a 10 fogli di carta fotografica adesiva Zink e stampa, poi stacca e attacca le tue foto preferite su tutti i tuoi effetti personali

La tecnologia di stampa Zink crea foto senza sbavature e resistenti all’acqua e agli strappi, e non richiede cartucce d’inchiostro separate

Tieni i tuoi scatti al sicuro e salvali su una scheda Micro SD utilizzando il pratico slot delle schede Micro SD di Canon Zoemini S2

Cosa ne pensate di questa Canon Zoemini S2 in offerta su Canon Store? Se avete intenzione di usufruire di questa promo, fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguire tuttotek.it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.