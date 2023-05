Canon: presentata la nuovissima PowerShot V10

Canon svela la sua nuovissima PowerShot V10, la sua prima fotocamera compatta e progettata appositamente per il vlogging

Canon oggi presenta PowerShot V10, una fotocamera leggera e intuitiva pensata per coloro che desiderano condividere le loro avventure con amici e follower. Il tutto senza dover trasportare molte attrezzature. Con un peso di soli 211 grammi e un design compatto e tascabile. PowerShot V10 offre ai creatori di contenuti di viaggio e lifestyle una soluzione all-in-one che coniuga microfoni di elevata qualità e supporto integrato. Questa nuova fotocamera consente di realizzare contenuti accattivanti per le community, grazie alla registrazione video 4K UHD perfettamente stabile e alla sfocatura dello sfondo dall’aspetto professionale. Il robusto corpo verticale rappresenta un’innovazione nel design Canon: il dispositivo è talmente portatile e discreto da consentire ai creativi di mimetizzarsi tra la folla durante le riprese. E per non perdere nessun momento e nessuna reazione spontanea, il pulsante di registrazione centrale è stato progettato in modo da poter controllare agilmente la fotocamera con una sola mano.

Dettagli sulla nuovissima fotocamera PowerShot V10 di Canon

PowerShot V10 è dotata di un ampio sensore CMOS da 1 pollice che assicura un’eccellente qualità video 4K. Oltre ad offrire funzionalità di scatto. Per aggiungere un effetto cinematografico, i creativi possono rapidamente cambiare l’atmosfera utilizzando uno dei 14 filtri colore inclusi e il modo Smooth Skin. Il modo Movie Digital IS è ideale per le riprese video a mano libera perché evita il tremolio della fotocamera, offrendo filmati più nitidi e ricchi di dettagli. In linea con le ampie funzionalità di varie piattaforme social media, PowerShot V10 può eseguire le riprese in entrambi gli orientamenti. Oltre a registrare fino a un’ora di video ininterrottamente. Inoltre, la funzione Auto Level consente di realizzare video livellando perfettamente l’orizzonte, così da ridurre il tempo richiesto per modificare i contenuti.

Audio di elevata qualità per rendere chiaro il tuo messaggio

Perfetta per gli ambienti all’aperto e urbani, PowerShot V10 è dotata di due grandi microfoni stereo progettati per i commenti audio e un terzo microfono per la riduzione del rumore acustico. Il kit avanzato di accessori include un antivento opzionale che può essere installato sul filtro microfonico integrato[6], migliorando ulteriormente la qualità audio durante le riprese all’esterno.

Progettata per catturare tutti gli aspetti della vita

Racchiusa in un corpo verticale e progettata pensando alla semplicità, PowerShot V10 può essere utilizzata quasi completamente con una sola mano. Dotata di un LCD touchscreen da 2,0 pollici che può essere ruotato in avanti, perfetto per riprendere se stessi o gli altri, la fotocamera si presta alle riprese a mano libera. Consentendo di catturare facilmente le emozioni e creare un senso di intimità tra il vlogger e il suo pubblico. In alternativa, è possibile utilizzare il supporto integrato per realizzare contenuti come tutorial di cucina, haul o format popolari come “Get Ready With Me”, “Unboxing”, “AMA” o video-elenco.

PowerShot V10 di Canon: per connettersi con i follower, ovunque ci si trovi

La PowerShot V10 è compatibile con l’app Canon Camera Connect, per cui è possibile trasferire facilmente i video a uno smartphone o a un tablet utilizzando il Wi-Fi. Gestire il flusso di lavoro video non è mai stato più semplice grazie all’integrazione con la piattaforma image.canon per l’archiviazione temporanea su cloud. Da questo è possibile trasferire direttamente i contenuti alla piattaforma desiderata. Il design intuitivo include le porte HDMI e USB per il facile trasferimento a laptop o PC o l’utilizzo come webcam. Per coloro che sono sempre in viaggio, il dispositivo può essere ricaricato tramite USB-C. Le funzionalità live streaming incluse in PowerShot V10 consentono di portare i contenuti direttamente dalla fotocamera al pubblico. Realizzando trasmissioni in diretta con i follower tramite le opzioni menu dedicate al live streaming su YouTube e Facebook.

Accessori adatti a qualsiasi viaggio

Canon PowerShot V10 può essere acquistata all’interno di due diversi bundle. Il kit standard, con cavo di alimentazione, custodia morbida, copriobiettivo, parabrezza e cinghia da polso, viene venduto al dettaglio a € 489,99. Per chi desidera opzioni più creative, è disponibile un kit avanzato. Progettato in collaborazione con SmallRig, include un cage utilizzabile per attaccare una luce circolare o reggere un microfono esterno (prezzo al dettaglio € 529,99).

E voi? Cosa ne pensate di questa nuovissima fotocamera PowerShot V10 di Canon ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).