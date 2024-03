Felipe Massa denuncia la FIA per la gara di Singapore nel 2008

La gara di Singapore è un qualcosa che ha creato un nodo alla gola al pilota brasiliano Felipe Massa, che ha deciso di fare denuncia alla FIA per il boicottaggio della gara di Marina Bay

Ultimamente ci sono stati alcuni casi di scandalo davvero gravi che hanno fatto rimanere a bocca aperta sia gli spettatori fan della Formula 1, sia quelli che nel campo ci lavorano direttamente. Il caso più eclatante ovviamente è quello di Christian Horner, che è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di una dipendente donna. Una dipendente che la Red Bull ha perfino deciso di licenziare. Un grande scandalo, ma sappiate che casi del genere, soprattutto come la gara truccata da parte del presidente Ben Sulayem non è roba nuova per il mondo dei motori sportivi. C’è stato un altro scandalo, ormai quasi 20 anni fa, dove la vittima è stata Felipe Massa, pilota brasiliano di origini italiane. Il caso riguarda la gara truccata a Marina Bay, nell’ormai lontano 2008.

La causa della denuncia di Felipe Massa alla FIA, cos’è successo?

Torniamo indietro di 16 anni e analizziamo di nuovo la gara di Marina Bay. Durante la gara, il pilota brasiliano stava dimostrando una performance perfetta, ma al 14° giro c’è stato un imprevisto: Nelson Piquet Jr è andato a sbattere contro il muro e questo ha portato all’ingresso della Safety Car. Questo ha favorito il compagno di squadra Fernando Alonso che si era fermato poco prima e vinse davanti a Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Il britannico guadagnò sei punti su Massa e gli impedì di vincere. La gara è stata rianalizzata un anno dopo e hanno scoperto che lo schianto di Nelson Piquet Jr contro il muro è stato volontario, l’ha fatto su richiesta della FIA per paura che il contratto non gli fosse rinnovato. Per questo Felipe Massa ha deciso di portare la FIA in tribunale e così di ricevere un risarcimento da nove cifre, tutto al tribunale di Londra.

