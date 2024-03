Pixel 8 Pro: offerta Unieuro per lo smartphone Google

Quanto può essere bella l’intelligenza artificiale? Sarebbe ancora più bello poterla avere a portata di mano, giusto? Beh, è possibile, con l’offerta Unieuro sullo smartphone Google Pixel 8 Pro

Più andiamo avanti nel futuro e più la tecnologia si sviluppa, come è nel caso soprattutto dell’intelligenza artificiale, che oggi è diventata ancora più utile e in molti casi potrebbe addirittura salvarci la vita. Lo smartphone di cui parliamo oggi infatti è di ultima generazione, ma ciò che ha di speciale è che fa parte della line up di Google, che di intelligenza artificiale ne sa una più del diavolo. L’azienda si impegna costantemente per rinnovare i propri smartphone con nuove feature, per non farsi mai lasciar fuggire nulla ed essere sempre al passo coi tempi. L’offerta Unieuro di cui vi parliamo oggi è sul Google Pixel 8 Pro, lo smartphone Google di ultima generazione della line up, che oggi potete trovare alla modica cifra di 949 euro invece di 1.099. Per accedere all’offerta dovete solo cliccare qui.

Google Pixel 8 Pro: l’offerta Unieuro salvagente

Ci sono tanti motivi per cui vi consiglieremmo di acquistare il Google Pixel 8 Pro, ha tutto quello che un buon smartphone richiede, ma alla massima potenza. Volete guardare un film o una serie sullo smartphone? Il display ha la tecnologia OLED, la stessa tecnologia che potete trovare sulle smart tv di ultima generazione, per una visibilità dei dettagli più nitida e il movimento delle immagini più fluido. Inoltre c’è anche la batteria con una durata e una potenza notevole, che vi permetterà di usarlo per un giorno intero. La memoria RAM inoltre è di 128 GB, quindi avrete un sacco di spazio a disposizione per depositare foto e video nella vostra galleria, ma anche per installare quante app volete. L’intelligenza artificiale, infine, è in grado di farvi comunicare con stranieri in altri paesi che parlano una lingua diversa dalla vostra. Lo smartphone Google è un vero e proprio traduttore universale. Un esempio? Potete inquadrare un menu in un fast food o ristorante e ve lo tradurrà in tempo reale.

Potremmo parlarne all’infinito, ma questi fattori ci sembrano abbastanza per acquistare questo smartphone. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.