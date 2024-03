Porsche 911: la prima ibrida è in arrivo per l’estate 2024

L’estate 2024 promette di essere esplosiva per gli appassionati di auto sportive. Sarà infatti la stagione in cui arriverà la nuova Porsche 911

La Porsche 911 è pronta a stupirci ancora una volta. Dopo aver introdotto il raffreddamento a liquido e i motori turbo, la sportiva di Stoccarda si appresta a vivere un’altra rivoluzione che promette di scuotere il mondo delle auto sportive. Questa nuova auto sarà dotata di un sistema ibrido ad alte prestazioni, che combinerà l’agilità del motore boxer a sei cilindri con l’efficienza di un motore elettrico. Questo powertrain ibrido non sarà plug-in, evitando così il peso extra delle batterie, e si orienterà probabilmente verso una soluzione mild hybrid potenziata con un sistema a 48V. Il motore flat-six sarà chiamato a guidare l’asse posteriore, mentre il motore elettrico aggiuntivo si occuperà delle ruote anteriori. Il pacco batterie, leggero e compatto, troverà posto dietro i sedili posteriori, vicino al motore. Per ricaricarsi userà l’energia recuperata in frenata e dal motore termico, che fungerà anche da generatore.

Porsche 911: un vero salto nel futuro

La vera novità è che questa tecnologia non sarà limitata a un unico modello. La gamma 911 si espanderà per includere diverse varianti ibride, ciascuna con il proprio livello di potenza. Tra queste, si vocifera che ci sarà anche una GT2 RS ibrida con una potenza che sfiora gli 800 CV e una coppia di 800 Nm. L’attesa è palpabile, e l’estate 2024 non potrebbe arrivare più velocemente per gli appassionati che sono pronti a salutare questa nuova rivoluzione. E per chi teme l’avvento di una 911 completamente elettrica, non c’è motivo di preoccuparsi: quel giorno non è ancora arrivato, e sembra che anche in casa Porsche non ci sia fretta di segnare una data sul calendario.

La casa automobilistica vuole dimostrare ancora una volta il suo impegno nell’innovazione e nella sostenibilità. La sportiva tedesca, che ha già conquistato il cuore di milioni di appassionati, si prepara a fare un ulteriore salto nel futuro. La promessa è quella di un’auto che non solo sarà più rispettosa dell’ambiente, ma che continuerà a offrire le emozioni di guida che solo una Porsche 911 sa dare.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!