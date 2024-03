Luigi’s Mansion 2 HD: confermata la data d’uscita

Gioia infinita per la data d’uscita: le villette a schiera spettrali di Luigi’s Mansion 2 HD infesteranno d’estate i nostri Nintendo Switch

Come abbiamo menzionato poc’anzi in occasione di Paper Mario: Il Portale Millenario, ora anche Luigi’s Mansion 2 HD ha una data di uscita. Giusto ieri la Grande N ha “festeggiato” (per così dire) il Mario Day (10 marzo, da cui Mar10), e come pronosticato dalla scena speculativa ora sappiamo anche per il fratello fifone quale casella del calendario andare a cerchiare. Normalmente il debutto di un titolo per piattaforme portatili su console fisse non sarebbe consigliatissimo proprio d’estate, ma la natura ibrida di Nintendo Switch ha eliminato completamente il problema per quanto concerne il Colosso di Kyoto. Il tweet qui sotto rivela il… fantomatico (è il caso di dirlo!) day one.

Hai voglia di passare un’estate all’insegna di misteri ed enigmi paranormali? Luigi’s Mansion 2 HD arriverà su #NintendoSwitch il 27/06! pic.twitter.com/NYn7kYl7fA — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 11, 2024

La spettrale data d’uscita per Luigi’s Mansion 2 HD

Come vedete qui sopra, la data di uscita interessata è il 27 giugno: sarà allora che ci addentreremo nelle molteplici ville stregate di Luigi’s Mansion 2 HD. Per venire incontro al formato portatile di Nintendo 3DS, infatti, Next Level Games (ora costola occidentale dell’azienda) ha optato per tante piccole case infestate. Questo non ha impedito al predecessore, nonché gioco di lancio per GameCube, di raggiungere l’ultima piattaforma a doppio schermo con un port di pregevole fattura. Allo stato attuale delle cose, su Switch è disponibile il terzo capitolo della saga; con l’arrivo del secondo, non ci è dato sapere se la società kyotense miri all’all-in come è avvenuto con Pikmin.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a riaccompagnare Poltercucciolo, o preferite un quarto episodio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.