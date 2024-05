Apple Watch SE: acquistalo in offerta da MediaWorld

Sul sito web di MediaWorld è possibile acquistare in offerta lo smartwatch Apple Watch SE. Vediamo prezzo e caratteristiche

Tutte le persone alla ricerca di uno smartwatch che ti aiuti a stare in forma, restare in contatto e monitorare la loro salute, senza però rinunciare allo stile, non possono perdersi l’incredibile offerta di MediaWorld su Apple Watch SE: il dispositivo è da disponibile in promozione. Si tratta dello smartwatch perfetto per chi cerca il giusto equilibrio tra funzionalità e convenienza. Dotato del potente processore S8 SiP, di uno schermo Retina OLED ad alta risoluzione e di una batteria che dura tutta la giornata, offre loro tutto quello che serve per vivere al meglio la propria quotidianità. Con il dispositivo è possibile monitorare la frequenza cardiaca, il ritmo del sonno e persino i livelli di ossigeno nel sangue. Inoltre, tutti quanti possono allenarsi con tantissimi sport diversi, grazie all’app Allenamento che li segue passo dopo passo e fornisce loro feedback in tempo reale. L’offerta di MediaWorld su Apple Watch SE è valida per un tempo limitato. Il prezzo scontato è di 249 euro invece di 289 euro.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Apple Watch SE: le caratteristiche principali dello smartwatch

Lo smartwatch permette di ricevere notifiche, chiamare, inviare messaggi e persino ascoltare musica direttamente dal polso dell’utente. E con la funzione SOS emergenze, può chiedere aiuto in caso di necessità. La disponibilità attuale è di tre colori: argento, grigio siderale e oro. È possibile anche scegliere il cinturino che più si adatta allo stile personale e personalizzare il quadrante dell’orologio con le proprie foto preferite. Ecco un riepilogo delle caratteristiche principali dello smartwatch:

Processore S8 SiP.

Capacità di memoria 32 GB.

Sistemi operativi compatibili iOS.

Bluetooth 5.3.

LAN wireless.

Wi-Fi (standard).

Wi-Fi 4 802.11n.

Near Field Communication.

Display Retina Touchscreen a colori.

Larghezza risoluzione 368 pixels.

Altezza risoluzione 448 pixels.

