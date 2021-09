Miglior smartwatch da acquistare | Settembre 2021

Acquistare lo smartwatch adatto alle vostre esigenze non è mai stato cosi semplice grazie alla nostra guida completa e sempre aggiornata al miglior smartwatch da acquistare per iOS e Android. Non mancano utili consigli all’acquisto che vi aiuteranno a scegliere il vostro dispositivo con maggiore consapevolezza

Gli smartwatch rappresentano una delle novità degli ultimi anni in grado di dividere nettamente le opinioni dell’utenza. Da un lato si pone chi ne sostiene l’utilità a favore di una maggiore accessibilità dei contenuti fruibili sullo smartphone abbinata ad una serie di funzionalità uniche in ambito di salute e fitness. Dall’altro chi non è ancora stato assuefatto da questi dispositivi non trovandone una reale utilità nella vita quotidiana e preferisce ornare il polso con i classici orologi al quarzo.

Questa guida cerca di aiutare chi non ha ancora deciso se acquistare o meno uno smartwatch analizzandone le diverse caratteristiche e consigliando il miglior da acquistare. Se non vi interessano i nostri consigli per effettuare un acquisto consapevole, potete saltare direttamente alla lista di prodotti scelti tra i migliori smartwatch Android ed Apple divisa per fasce di prezzo, utilizzando l’elenco sottostante.

Non dimenticate di segnalarci nei commenti se, a vostro avviso, abbiamo dimenticato di includere nella nostra lista al miglior smartwatch da acquistare qualche dispositivo degno di nota e raccontateci la vostra esperienza a riguardo.

Perché acquistare uno smartwatch? – Miglior smartwatch da acquistare

Considerando l’elevata versatilità dei dispositivi presi in considerazione in questa guida, potrebbero esserci diversi motivi per i quali ci sentiamo di consigliarvi l’acquisto di uno smartwatch. Anzitutto questi orologi da polso smart riescono a racchiudere una serie di funzionalità in grado di semplificare la quotidianità senza per questo rinunciare alla portabilità.

Tramite il display potrete infatti visionare e rispondere alle notifiche delle applicazioni di messaggistica, rispondere alle chiamate ed utilizzare una serie di applicazioni ottimizzate per questi dispositivi tra cui: meteo, browser, riproduttori multimediali, lettori di documenti ed un intero store di applicazioni di qualsiasi natura. Sono inoltre ormai ampiamente riconosciute le possibilità in ambito fitness e salutistico grazie ad una serie di sensori tra cui: accelerometro, giroscopio, GPS, battito cardiaco ed ECG (implementato nel nuovo Apple Watch 4, niente ancora per quanto riguarda gli smartwatch Android). In ultima sede ma con altrettanta importanza, i migliori smartwatch sono dei veri e propri prodotti di moda, dall’elevata qualità costruttiva ed in grado di essere abbinati alla giusta situazione grazie a cinturini e watchfaces sostituibili.

Quale smartwatch acquistare? – Miglior smartwatch da acquistare

In commercio sono presenti innumerevoli dispositivi prodotti dai brand più blasonati ma anche di natura prettamente asiatica. La vera differenza tra questi prodotti è rappresentata dal diverso firmware installato all’interno. Si spazia da sistemi operativi proprietari che a volte possono incappare in limiti dovuti ad una scarsa compatibilità con lo smartphone abbinato per arrivare a Wear OS (il sistema operativo mobile di Android) e WatchOS (il sistema operativo mobile di Apple).

Senza ombra di dubbio il consiglio di base è quello di acquistare uno smartwatch Apple se siete in possesso di uno smartphone della mela di Cupertino oppure di uno dei miglior smartwatch Android se siete in possesso di uno smartphone con un firmware del robottino verde. Il tutto senza disdegnare i migliori smartwatch con sistema operativo proprietario, almeno per quanto riguarda i prodotti economici facenti parti della fascia economica del mercato.

Qual è la differenza tra uno smartwatch ed una smartband? – Miglior smartwatch da acquistare

Navigando in rete alla ricerca del dispositivo più adatto alle vostre esigenze probabilmente siete incappati in due termini simili ma completamente distinti che hanno potuto creare un po’ di confusione. Una smartband è un dispositivo che punta tutto sulla semplicità e sull’immediatezza, sfociando spesso nel settore delle fitness band. Il limite di questi prodotti è rappresentato dalle scarse possibilità in termini di applicazioni e di funzionalità in grado di garantire. D’altra parte gli smartwatch sono esattamente l’opposto, agglomerati di tecnologia altrettanto semplici ma dalle possibilità illimitate, garantite da hardware più potente ed un software con maggiori possibilità di sviluppo. Nella maggior parte dei casi, infatti, tutto ciò è motivato dalla differenza di prezzo tra i due prodotti.

Cosa non deve assolutamente mancare in uno smartwatch? – Miglior smartwatch da acquistare

Il requisito base di uno smartwatch è rappresentato anzitutto da una componentistica hardware di alto livello, intesa non solo come processore e memorie ma anche come qualità dei sensori a bordo, tra i quali non devono assolutamente mancare: accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensore di luminosità e sensore cardiaco. I miglior smartwatch da acquistare per Android ed Apple possono essere inoltre dotati di GPS (utilissimo per sessioni di allenamento all’aperto), NFC, modulo 4G per l’utilizzo di una scheda SIM ed uno speaker di sistema per la fruizione di suonerie e per poter effettuare chiamate senza per questo dover utilizzare lo smartphone.

Ovviamente però, tutto ciò non sarebbe utilizzabile se il display di questi dispositivi non fosse dotato di un’altissima luminosità, in grado di contrastare anche le fonti di luce più luminose per essere fruibile in ogni situazione.

La lista completa divisa per fasce di prezzo

A seguire vi proponiamo la lista dei migliori smartwatch da acquistare disponibili attualmente sul mercato, divisa in fasce di prezzo a partire da meno di 100€ fino a 500€.

MIGLIOR SMARTWATCH CON PREZZO INFERIORE AI 100 EURO

Disponibile al prezzo più basso su Gearbest a questo link.

Xiaomi Amazfit Bip rappresenta indubbiamente l’unico ed inarrivabile BEST BUY in ambito di dispositivi low-cost. Ad un design pulito, ricercato e rifinito è abbinata una componentistica hardware di tutto rispetto che comprende, tra l’altro, un sensore cardio e un GPS, vero plus considerando il prezzo di vendita. Il display è un’unità da 1,28 pollici protetta da un vetro Gorilla Glass. Presente una batteria da 190 mAh che garantisce addirittura un mese d’attività ininterrotta, dato interessantissimo in questo settore. Per completare il tutto, Xiaomi Amazfit Bip è dotato di certificazione IP68.

MIGLIOR SMARTWATCH CON PREZZO INFERIORE AI 200 EURO

Ticwatch E2 è ufficialmente lo smartwatch Android più economico a portare con sé tutti i benefici dovuti a Wear OS di Google, successore maturato e ancor più ottimizzato della prima serie di Ticwatch E. L’azienda è stata in grado di arrivare rapidamente all’apice tra i miglior smartwatch Android grazie ad una serie di prodotti decisamente riusciti, complice un rapporto qualità-prezzo inarrivabile. Il display AMOLED da 1.39” rappresenta una garanzia in ogni condizione di luminosità. Certificazione di impermeabilità fino a 50m di profondità, GPS + GLONASS + Beidou, sensore cardio, cinturino intercambiabile sono solo alcune delle caratteristiche che rendono Ticwatch E2 un dispositivo consigliatissimo. Purtroppo però, rispetto alla prima generazione, perde lo speaker. Il processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100 con ben quattro core, 4GB di storage interno e 512 MB di RAM completano una scheda tecnica in grado di garantire una fluidità assoluta in ogni operazione con un’autonomia che si aggiorna intorno al giorno e mezzo di utilizzo. Rapporto qualità/prezzo MOSTRUOSO.

Fitbit Versa è un dispositivo che prima ancora di essere definito smartwatch è da classificare come sportwatch. Il sistema operativo integrato ovvero il Fitbit OS 2.0 punta infatti molto sulle funzionalità inerenti all’ambito fitness e sportivo con una serie di programmi di allenamento molto utili e ben congeniati. Stesso discorso è applicabile per l’hardware di cui è dotato: non manca infatti Wi-Fi, NFC ma soprattutto un sensore cardiaco precisissimo ed un sensore Sp02 per il calcolo dell’ossigeno nel sangue. Vera mancanza, purtroppo, per un dispositivo che ha la pretesa di essere il miglior smartwatch economico per sportivi, è rappresentata dal GPS. Il display invece è un ottimo pannello da 1.34” IPS con una luminosità massima di 1000 nits, perfetto per gli allenamenti anche sotto il sole più intenso. L’autonomia raggiunge il buon valore di circa 4-5 giorni di utilizzo.

Huawei Watch 2 porta su un livello tutto nuovo il successo ottenuto con la prima versione dello smartwatch dell’azienda cinese. Disponibile in due versioni: una Sport Bluetooth ed una con supporto 4G (ecco perché lo ritroverete nella guida poco più avanti). In questa iterazione è possibile scegliere tra un design più sportivo oppure uno più elegante e ricercato. In entrambi i casi non cambia la scheda tecnica caratterizzata da un display AMOLED da 1.2 pollici con risoluzione 390×390, certificazione IP68, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensore di luminosità, sensore cardiaco, GNSS, GPS e NFC. Android Wear OS ed una batteria da 420 mAh muovono questo smartwatch nelle operazioni di tutti i giorni.

MIGLIOR SMARTWATCH CON PREZZO INFERIORE AI 300 EURO

Samsung Gear S3 è indubbiamente il miglior smartwatch di Samsung ed anch’esso, come per Huawei Watch 2, è dotato di due versioni, entrambe con pieno diritto di far parte di questa guida. Samsung Gear S3 Frontier è la versione più economica tra le due, caratterizzata da un cinturino in silicone ed una cassa in acciaio inossidabile. L’estetica è completata da un display circolare AMOLED da 1.3” mentre il cuore pulsante è composto da un processore Exynos 7270 Dual-core, 4GB di RAM e 768MB di memoria interna. Presente la certificazione IP68 e il GPS oltre a tutta la gamma sensoristica completa. Tizen è il sistema operativo proprietario di Samsung che gestisce l’hardware a disposizione in modo egregio seppur con qualche piccola limitazione rispetto a Wear OS. La batteria di 380 mAh garantisce un’autonomia di circa 3-4 giorni.

Ticwatch Pro è probabilmente il dispositivo che più di tutti racchiude la filosofia alle spalle di tutti i prodotti in commercio unendo una qualità e dotazione hardware da primo della classe in un prodotto dal costo decisamente accessibile. Ticwatch Pro si presenta con aria molto elegante accentuata dai cinturini in pelle ed una particolarità degna di nota. All’interno della cassa in acciaio inox, oltre al processore Snapdragon Wear 2100, è presente un Layered Display (doppio display stratificato), ovvero un pannello LCD FSTN sovrastante al pannello principale AMOLED da 1,39”. Presenti ovviamente una sfilza di sensori dalla buona qualità, oltre ovviamente al GPS. La batteria da 415 mAh è in grado di garantire circa 2 giorni di autonomia che vanno ad aumentare anche di molto con l’utilizzo del pannello FSTN quando le risorse utilizzate lo permettono. Android Wear OS è una certezza per tutti i possessori di smartphone Android.

MIGLIOR SMARTWATCH CON PREZZO INFERIORE AI 400 EURO

Huawei Watch 2 4G incarna tutto ciò che di positivo abbiamo detto della versione Sport più economica, presentata in questa guida poco più su. Il valore aggiunto di questa variante è rappresentato dal supporto 4G che consente di effettuare e ricevere chiamate e messaggi tramite una scheda SIM direttamente all’interno dello smartwatch. Per il resto è caratterizzato dalla medesima scheda tecnica della variante Sport Bluetooth: display AMOLED da 1.2 pollici con risoluzione 390×390, certificazione IP68, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensore di luminosità, sensore cardiaco, GNSS, GPS e NFC. Presente ovviamente Android Wear OS e la batteria da 420 mAh.

MIGLIOR SMARTWATCH CON PREZZO INFERIORE AI 500 EURO

Samsung Gear S3 Classic è la variante più elegante, raffinata e qualitativamente più costosa dello smartwatch di Samsung, dotato di un cinturino in pelle ed una cassa in acciaio spazzolato. Immancabile anche qui la ghiera circolare, vera peculiarità dei dispositivi dell’azienda coreana, comodissimo strumento di comando delle varie funzionalità. Anche in questa versione è presente il processore Exynos 7270 Dual-core, 4GB di RAM, 768MB di memoria interna, la certificazione IP68 e il GPS oltre a tutti i vari sensori. Il sistema operativo proprietario Tizen garantisce una buona compatibilità anche con iPhone, seppur non sia possibile rispondere alle notifiche.

Apple Watch 4 rappresenta inevitabilmente il miglior smartwatch se siete in possesso di uno smartphone di Apple. Il mondo dei wearable è molto ampio ma anche in questo settore Apple riesce a proporre un dispositivo assolutamente al top per qualità costruttiva, prestazioni ed innovazione. Sono due le versioni disponibili: una con cinturino da 40 mm ed una da 44 mm, entrambe con maggiore superficie coperta dal display rispetto al passato. Il chip delle CPU è il nuovo Apple S4 dual-core a 64 bit e, oltre al processore, è stata l’intera sensoristica a subire un rinnovamento atto ad aumentarne la qualità. Apple Watch 4 è il dispositivo perfetto per il fitness ed introduce una vera novità per l’intero settore. Lo smartwatch di Apple è infatti in grado di effettuare un elettrocardiogramma semplicemente posizionando un dito sull’apposita rotella per 30 secondi. IL COSTOSO BEST BUY DEDICATO ALL’ECOSISTEMA APPLE.

Il mercato degli smartwatch ha un andamento piuttosto altalenante, alternandosi tra periodi in cui le proposte dei produttori sono numerose e tutte molto valide e periodi in cui le stesse scarseggiano per quantità. Dalle ultime stime sembra che il mercato sia in crescita ed anche le varie aziende si stiano preparando al lancio di diversi prodotti validi. Il consiglio è quindi quello di consultare questa guida periodicamente per essere sempre aggiornati sulle ultime uscite di miglior smartwatch Android e iOS da acquistare.

