Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: 1000 CV attesi nel 2026

C’è grande attesa intorno all’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, che dovrebbe essere elettrica e con quasi 1.000 CV di potenza. Bisognerà aspettare però il 2026

L’attesa cresce per la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, pronta a svelare il suo volto “elettrizzante” nel 2026. La versione più potente della berlina del Biscione si prepara a stupire con quasi 1.000 CV di potenza e un’intelligenza artificiale di bordo che rivoluzionerà l’esperienza di guida. Sotto il cofano della nuova auto ruggirà un cuore elettrico da brividi. I quasi 1.000 CV di potenza totale garantiranno prestazioni da urlo, facendo impennare l’adrenalina a ogni tocco sull’acceleratore. Ma la vera novità sarà l’intelligenza artificiale integrata, capace di adattare le caratteristiche di manovrabilità della vettura in tempo reale, esaltando il piacere di guida su qualsiasi strada. Inoltre, poggerà sulla solida base della piattaforma STLA Large di Stellantis, un’architettura “BEV-nativa” pensata per i veicoli elettrici ma aperta anche a propulsori termici e ibridi. Questo garantirà flessibilità e adattabilità alle future esigenze del mercato.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: ibrida o solo elettrica?

Se l’autonomia esatta è ancora un mistero, la piattaforma STLA Large promette di raggiungere gli 800 km. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, dovrebbero essere rapidissimi, con la possibilità di passare dal 20% all’80% in meno di 18 minuti. L’elettrificazione è al centro dei piani dell’azienda, che punta a raggiungere il 100% di vendite a emissioni zero entro il 2027. Tuttavia, l’allentamento delle normative Euro 7 potrebbe lasciare spazio ad una versione ibrida della nuova auto, alimentando il dilemma tra tradizione e innovazione.

L’azienda ha già lanciato il guanto di sfida: l’auto diventerà l’auto più potente mai prodotta. La tecnologia a 800 V sarà al centro del funzionamento dei componenti elettrici. Ciò raddoppierà la tensione rispetto alla Dodge Charger Daytona con cui la Giulia condividerà la piattaforma. Il debutto della nuova Giulia Quadrifoglio è fissato per il 2026. Un appuntamento da non perdere per gli amanti delle auto sportive e dell’innovazione tecnologica. Preparatevi a vivere un’esperienza di guida elettrizzante come non mai prima d’ora.

