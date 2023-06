Apple AirPods Pro 2° Generazione: ottima offerta da MediaWorld

Tempo di sconti da MediaWorld, oggi parliamo della grande offerta sulle Apple AirPods Pro 2° Generazione, scopriamo insieme i vantaggi

Le Apple AirPods Pro di seconda generazione sono auricolari wireless di alta qualità con cancellazione attiva del rumore. Offrono un design ergonomico, connessione veloce con dispositivi Apple e fino a 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica wireless inclusa. Approfitta dell’offerta di MediaWorld per goderti un’esperienza di ascolto ottimale senza distrazioni.

Caratteristiche tecniche | Apple AirPods Pro 2° Generazione offerta

Le Apple AirPods Pro di seconda generazione presentano diverse caratteristiche tecniche che le rendono eccezionali. Dotate di cancellazione attiva del rumore, offrono un audio immersivo e di alta qualità, isolando i rumori di fondo indesiderati. Il loro design ergonomico permette una vestibilità comoda e sicura nelle orecchie. Grazie al chip H1, la connessione con i dispositivi Apple è rapida e stabile, garantendo un’esperienza senza interruzioni. Le AirPods Pro supportano la ricarica wireless e offrono un’autonomia fino a 24 ore con la custodia di ricarica inclusa. Sono resistenti all’acqua e al sudore, rendendole adatte anche per l’uso durante l’attività fisica. Inoltre, sono compatibili con Siri, consentendo di controllare la riproduzione audio e accedere a varie funzioni utilizzando i comandi vocali. Le Apple AirPods Pro di seconda generazione rappresentano un’opzione eccellente per gli amanti della musica e per coloro che desiderano un’esperienza audio di qualità superiore.

Approfitta dell’offerta | Apple AirPods Pro 2° Generazione offerta

Un’ottima opportunità per portarsi a casa degli auricolari dalle caratteristiche tecniche davvero invidabili. L’attuale promozione in corso da MediaWorld permette di acquistare le AirPods Pro a soli 239€ anziché 299€ beneficiando del 20% di sconto. Cosa aspetti? Clicca qui per accedere all’offerta e saperne di più.

